Oberligist nach acht Abgängen vor personellem Umbruch

Abschied von acht Spielern

Nach dem letzten Saisonspiel ist beim FSV Hollenbach die Zeit des Abschieds gekommen. Insgesamt acht Spieler werden den Oberligisten in diesem Sommer verlassen. Mit Lorenz Minder, Lukas Schappes, Maurice Brauns, Marcello Operskalski und Mario Beez verabschiedet sich ein Quintett, das teils über Jahre hinweg das Gesicht der Mannschaft mitgeprägt hat. Dazu kommen die bereits feststehenden Wechsel von Boris Nzuzi, Noah Krieger und Philipp Hörner.

Ein Umbruch nach konstanter Saison

Der FSV Hollenbach beendete die Oberliga-Saison auf Rang elf. Mit 14 Siegen, sechs Unentschieden und 14 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 54:60 stand am Ende ein Punktekonto von 48 Zählern. Angesichts der starken Konkurrenz und der langen Saison mit Höhen und Tiefen war das Abschneiden solide. Dennoch deutet die Anzahl der Abgänge an, dass in der kommenden Spielzeit ein Umbruch bevorsteht.

Wechsel in die Bezirksliga und Landesliga

Besonders ins Auge sticht der Abgang von Boris Nzuzi. Der erfahrene Mittelfeldspieler wechselt zum Bezirksligisten Tura Untermünkheim. Mit seiner Oberliga-Erfahrung und dynamischen Spielweise war Nzuzi in den vergangenen Jahren eine feste Größe im Kader. Ebenfalls wird Noah Krieger die Mannschaft verlassen und sich der SGM Kreßberg anschließen. Philipp Hörner wechselt zum TSV Tauberbischofsheim und sucht dort neue sportliche Herausforderungen.

Abschied von langjährigen Stützen

Lorenz Minder, Lukas Schappes, Maurice Brauns, Marcello Operskalski und Mario Beez stehen nicht nur für Qualität auf dem Feld, sondern auch für Identifikation mit dem Verein. Ihr Abschied hinterlässt sportlich wie menschlich eine Lücke.

Platz elf als solide Basis

Der elfte Tabellenplatz spiegelt den Verlauf einer stabilen Saison wider. Nach dem Klassenverbleib richtet sich der Blick nun auf die kommende Spielzeit. Für Trainer Reinhard Schenker und sein Team bedeutet der personelle Aderlass eine große Herausforderung. Der Umbruch ist nicht nur sportlich, sondern auch im Mannschaftsgefüge spürbar.