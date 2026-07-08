Oberligist MTSV mit guter Leistung beim 4:0 in Wilster

Nach dem guten Auftritt beim 2. Büsumer Sommer Cup am vergangenen Wochenende wusste der MTSV Hohenwestedt auch in seinem zweiten Testspiel über die volle Distanz zu überzeugen und konnte beim Verbandsliga-Spitzenteam SV Alemania Wilster am Dienstagabend einen souveränen 4:0-(3:0)-Erfolg einfahren.
Bereits zur Halbzeit führte der Flens-Oberligist durch zwei frühe Treffer von Thies Kochanski (10.) sowie durch einen Kopfballtreffer des Heider Neuzugangs Mats Schaller (12.). MTSV-Kapitän Tjark Sievers sorgte mit dem dritten Treffer für den Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel konnte der zur Pause eingewechselte Jorit Rathje (69.) noch einen weiteren Treffer zum 0:4-Endstand nachlegen. Beide Mannschaften nutzten die Halbzeitpause zu jeweils fünf Auswechslungen.
MTSV-Coach Arend Müller zeigte sich nach dem Auftritt in Wilster zufrieden: „Das war ein gutes Testspiel von meinen Jungs! Trotz der intensiven Trainingseinheit am Montag und einiger fehlender Spieler haben wir das Spiel über die gesamten 90 Minuten klar kontrolliert. Natürlich läuft noch nicht alles zu 100 Prozent, aber genau darum geht es in der Vorbereitung: Fehler erkennen, daraus lernen und sie in der nächsten Aktion besser umsetzen. Unsere Neuzugänge haben sich bereits sehr gut in die Mannschaft integriert. Man merkt, dass alle Spieler Lust haben, Teil dieses Teams zu sein – und genau das spüren wir auch im Trainerteam. Jetzt richten wir den Fokus weiter auf Kraft und Ausdauer, ohne dabei die taktische Arbeit aus den Augen zu verlieren. Wir arbeiten Schritt für Schritt weiter und freuen uns auf die kommenden Aufgaben.“
Das nächste Testspiel bestreitet der MTSV Hohenwestedt am Freitagabend um 19.30 Uhr beim Hamburger Oberligameister ETSV.
SV Alemannia Wilster: Arne Steinhagen - Nico Wirtz, Tobias Wirtz (46. Nico Tobias), Janis Plötz (46. Nico Jüstel), Leonard Klonikowski, Felix Schlüter (46. Leif Rohde), Dominic Buerger (46. Torge Sievers), Jannis Waage, Islam Artschakov, Dustin-Joel Döring, Moray Zirpins (46. Bennet Aßmann).
Trainer: Andre Wiechmann.
MTSV Hohenwestedt: Calvin Schultz - Macius Dahm (46. Hinrich Schröder), Thies Kochanski (46. Jorit Rathje), Fabian Engbrecht, Mats Schaller, Kirill Vojtenko (46. Sebastian Sanchez Garcia), Jannik Sierks, Tjark Volquard Julius Sievers, Jan-Ole Belz (46. Niklas Neitzke), Louis Klatt (46. Lennard Möller), Tim Sienknecht.
Schiedsrichter: Sebastian Buschick.
Tore: 0:1 Thies Kochanski (10.), 0:2 Mats Schaller (12.), 0:3 Tjark Sievers (30.), 0:4 Jorit Rathje (69.).