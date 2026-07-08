Oberligist MTSV mit guter Leistung beim 4:0 in Wilster

Neuzugang Mats Schaller (re., MTSV Hohenwestedt), hier gegen Luca Wichmann vom Heider SV, traf in Wilster per Kopf. – Foto: Volker Schlichting

Bereits zur Halbzeit führte der Flens-Oberligist durch zwei frühe Treffer von Thies Kochanski (10.) sowie durch einen Kopfballtreffer des Heider Neuzugangs Mats Schaller (12.). MTSV-Kapitän Tjark Sievers sorgte mit dem dritten Treffer für den Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel konnte der zur Pause eingewechselte Jorit Rathje (69.) noch einen weiteren Treffer zum 0:4-Endstand nachlegen. Beide Mannschaften nutzten die Halbzeitpause zu jeweils fünf Auswechslungen.

MTSV-Coach Arend Müller zeigte sich nach dem Auftritt in Wilster zufrieden: „Das war ein gutes Testspiel von meinen Jungs! Trotz der intensiven Trainingseinheit am Montag und einiger fehlender Spieler haben wir das Spiel über die gesamten 90 Minuten klar kontrolliert. Natürlich läuft noch nicht alles zu 100 Prozent, aber genau darum geht es in der Vorbereitung: Fehler erkennen, daraus lernen und sie in der nächsten Aktion besser umsetzen. Unsere Neuzugänge haben sich bereits sehr gut in die Mannschaft integriert. Man merkt, dass alle Spieler Lust haben, Teil dieses Teams zu sein – und genau das spüren wir auch im Trainerteam. Jetzt richten wir den Fokus weiter auf Kraft und Ausdauer, ohne dabei die taktische Arbeit aus den Augen zu verlieren. Wir arbeiten Schritt für Schritt weiter und freuen uns auf die kommenden Aufgaben.“