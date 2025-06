Oberligist mit zwei Abgängen

Beim VfB Krieschow, der die Saison 2024/2025 in der NOFV-Oberliga Süd auf dem zweiten Tabellenplatz beendet hat, gibt es zwei Abgänge. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Mit dem Ende der Saison 2024/25 verabschieden wir zwei Spieler, die in ganz unterschiedlicher Weise Spuren beim VfB 1921 Krieschow hinterlassen haben – Erich Jeschke und Carter Schmitz.

Seit seinem Wechsel zum VfB im Jahr 2017 war Erich Jeschke über viele Jahre hinweg ein zuverlässiger Fixpunkt in der Defensive. Ob als Innenverteidiger, Rechtsverteidiger oder auf der Sechs – Erich war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.

In der abgelaufenen Saison kam er auf 27 Pflichtspiele (21 in der Oberliga, 6 im Landespokal). Nach acht Jahren beim VfB und 191 Einsätzen verlagert sich nun sein Lebensmittelpunkt in die Nähe von Berlin – und er verlässt den Verein.

Lieber Erich – danke für acht Jahre Leidenschaft, Disziplin und Verlässlichkeit. Du hast unseren Verein sportlich wie menschlich geprägt. Alles Gute auf deinem weiteren Weg – du bist beim VfB immer willkommen!

Carter Schmitz – kurz da, aber bleibender Eindruck

Carter Schmitz kam im Sommer 2024 vom Bischofswerdaer FV nach Krieschow – ein junger, ambitionierter Spieler aus den USA mit einer Ausbildung an der renommierten Barca Academy in Arizona.

In seiner ersten und einzigen Saison absolvierte er 15 Pflichtspiele (13 in der Oberliga, 2 im Pokal), ehe ihn eine Schulterverletzung im November längerfristig außer Gefecht setzte. Auch wenn sein sportlicher Beitrag dadurch begrenzt blieb, war sein menschliches Auftreten umso bemerkenswerter: freundlich, respektvoll, zuverlässig und immer teamorientiert.

Carter wird den Verein verlassen, da er ein Stipendium an einer Universität in New York erhält und dort Studium und Fußball auf hohem College-Niveau verbindet.

Carter – vielen Dank für deinen Einsatz und dein Auftreten. Du hast sportlich wie menschlich überzeugt. Wir wünschen dir viel Erfolg und Glück auf deinem weiteren Weg in den USA!