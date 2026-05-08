Oberligist mit Transfer-Doppelpack im Abstiegskampf

– Foto: Eibner / Vereine

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen sendet an einem bewegten Freitag gleich mehrere Signale. Während die Mannschaft durch den Auswärtssieg bei der TSG Backnang ihre minimale Chance auf den Oberliga-Verbleib wahrt, treibt der Verein den personellen Neuaufbau mit Jannik Dannhäußer und Ivanilson Matias Guerra voran.

Dannhäußer kommt vom VfR Heilbronn an den Bruchwald und bringt eine Erfahrung mit, die in dieser Form selten verfügbar ist: 138 Oberligaspiele und bislang 151 Verbandsligaspiele stehen für einen Spieler, der weiß, wie anspruchsvolle Ligen funktionieren. Der Verein beschreibt ihn als Akteur mit unverhandelbarem Einsatz, kompromissloser Zweikampfhärte und mitreißender Energie. Sportlicher Leiter Groß sieht in ihm einen „Vorzeigesportler“, der ehrgeizige Maßstäbe setze und in Bietigheim ein wichtiger Pfeiler einer jungen Mannschaft werden soll.

Auch Ivanilson Matias Guerra passt in diesen Neuansatz, allerdings mit anderem Profil. Der Flügelstürmer wurde in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet, spielte später für den TSV Heimerdingen und Türkspor Neckarsulm in der Verbandsliga und steht aktuell beim FV Löchgau unter Vertrag. Seine Stärken liegen im Tempo, in der Robustheit und im offensiven Eins-gegen-eins. Im System von Daniel Zmpitas soll er als klassischer Außenstürmer auf beiden Flügeln einsetzbar sein. Groß traut ihm zu, sich zu einem Unterschiedsspieler zu entwickeln.