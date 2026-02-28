Oberligist mit Schweigeminute und Landesliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die SGM Krumme Ebene am Neckar verstärkt ihren Kader für die zweite Saisonhälfte in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Elias Mittnacht. Der 29-jährige Außenbahnspieler wechselte im Winter 2026 zum Verein und bringt Erfahrung aus seinen Stationen bei der SGM Neudenau/Siglingen und den Sportfreunden Untergriesheim mit. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn des Bezirkspokals Franken.
Mittnacht fühlt sich vor allem auf den Flügelpositionen zuhause und soll dort zusätzliche Optionen eröffnen. Als Grund für seinen Wechsel hebt er besonders den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervor und bedankt sich für den positiven Empfang im neuen Umfeld.
Der SSV Reutlingen trauert um zwei prägende Persönlichkeiten des Vereinsumfelds. Micha „Vize“ Meier verstarb am 16. Januar 2026 nach schwerer Krankheit. Beim ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den SV Oberachern wird ihm gemeinsam mit dem ehemaligen Spieler Manfred „Manne“ Kammal in einer Schweigeminute gedacht.
Micha Meier war über Jahrzehnte eng mit dem SSV verbunden. In den späten Neunziger- und Nullerjahren gehörte er zu den prägenden Figuren der Fanszene und übernahm beim Fanclub Achalm Power als stellvertretender Vorsitzender Verantwortung – eine Rolle, die ihm den Spitznamen „Vize“ einbrachte. Auch über seine Tätigkeit als Malermeister beim Sponsor Maler Herr aus Metzingen blieb er ein verlässlicher Ansprechpartner im Vereinsumfeld.
Der SSV würdigt ihn als Herzensmenschen, der Fans, Sponsoren und Verantwortlichen stets auf Augenhöhe begegnete.
