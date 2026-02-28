Oberligist mit Schweigeminute und Landesliga-Zugang News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

SGM Krumme Ebene am Neckar Die SGM Krumme Ebene am Neckar verstärkt ihren Kader für die zweite Saisonhälfte in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Elias Mittnacht. Der 29-jährige Außenbahnspieler wechselte im Winter 2026 zum Verein und bringt Erfahrung aus seinen Stationen bei der SGM Neudenau/Siglingen und den Sportfreunden Untergriesheim mit. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Gewinn des Bezirkspokals Franken. Mittnacht fühlt sich vor allem auf den Flügelpositionen zuhause und soll dort zusätzliche Optionen eröffnen. Als Grund für seinen Wechsel hebt er besonders den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervor und bedankt sich für den positiven Empfang im neuen Umfeld.