Oberligist mit Rückkehrer, Verlängerer, Aufrücker und Abgang

von links nach rechts: Willie Sauerborn, Riccardo Gorgoglione, Elia Reichardt und Lino Kuhn – Foto: SSV Reutlingen

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 geht mit Erfahrung, Eigengewächsen und Rückkehrern in die nächste Phase der Kaderplanung. Mit Willie Sauerborn kehrt ein alter Bekannter zurück an die Kreuzeiche. Riccardo Gorgoglione verlängert, während mit Elia Reichardt und Lino Kuhn zwei Spieler aus der U19 in die Erste aufrücken. Marco Gaiser verlässt den Verein.

Willie Sauerborn kehrt zurück »Schon damals war es eine besondere Zeit beim SSV – großer Verein, viel Tradition, tolle Fans. Jetzt komme ich in eine neue Mannschaft mit vielen coolen Jungs und einer spannenden Mischung zurück«, so Sauerborn. »Mit dieser Kombination ist, denke ich, einiges möglich dieses Jahr. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.«

Der 31-jährige Angreifer stürmte bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 für die Nullfünfer und bringt die Erfahrung aus 142 Oberliga-Spielen mit – darunter 48 Tore und 17 Vorlagen. Christian Grießer begrüßt die Rückkehr: »Willie kennt den SSV aus seiner bisherigen Zeit und benötigt keine große Anlaufzeit. Mit ihm gewinnen wir in der Offensive an Größe und Präsenz. Er läuft sehr gut an und hat einen guten Abschluss.«