Oberligist mit Rückkehrer, Brandenburgligist plant

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Erster Neuzugang für die kommende Brandenburgligasaison - Brian Blisse kommt zurück



Es braucht keine großen Worte um den ersten Neuzugang für das kommende Spieljahr zu beschreiben. Urgestein, zwei Mal bis in die Oberliga aufgestiegen, Identifikationsfigur und einer der Garanten des Erfolges der 2.Männer. Herzlich Willkommen zurück im Team der 1. Männer an Brian Blisse! Blisko, Heizung oder auch einfach nur Brian rückt mit seinen 31 Jahren wieder in den Kader und Defensivverbund von Cheftrainer Rezart Cami!



Stimmen:



„Die Rückkehr von Brian Blisse ist für mich eine besondere Verpflichtung. Brian ist ein ausgesprochen sympathischer und talentierter Ludwigsfelder Junge, für den es eine Herzensangelegenheit war, nach dem Abstieg, seine Jungs wieder voll zu unterstützen. Ich freue mich sehr über die Rückkehr und hoffe, dass wir gemeinsam zurück in die Erfolgsspur kommen“, so LFC Präsident Marcel Penquitt



"Brian war ein Eckpfeiler beim OL-Aufstieg 2018 mit gerade einmal 13 Gegentoren in der Saison und spätestens seitdem auch einer der besten Defensivspieler der damaligen Brandenburgliga. Er bringt neben seinen sportlichen Qualitäten auch mit knapp 280 Spielen für unseren Verein eine Menge Identität mit in die Kabine. Ich freue mich sehr über seine Rückkehr, obwohl er bei unserer Zweiten damit leider eine große Lücke reißt", sagt Sportdirektor Philipp Karaschewitz



"Ich freue mich sehr, ab Sommer wieder Teil der 1. Männermannschaft zu sein und gemeinsam mit dem Team und den Fans die Herausforderung Brandenburgliga anzunehmen. Ich bin dem Verein und vor allem Kara für das Vertrauen und die großartigen Gespräche dankbar. Zusammen werden wir das Waldstadion wieder zu einer Festung machen. In diesem Sinne - Nur der LFC!!!", so Brian



Lieber Brian, wir wünschen dir im derzeitigen Aufstiegskampf mit der Zweiten und für das Pokalfinale im Waldstadion am 29.06. alles Gute. Für das kommende Spieljahr natürlich auch maximale Erfolge

Oranienburger FC Eintracht (Brandenburgliga)

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Wir freuen uns mit euch auch in die nächste Saison zu gehen! Schön dass ihr bleibt Knaacker, Alex, Randy und Dennis (Sebastian Knaack, Alexander Blöck, Randy Kretschmann, Dennis Hielscher-Reinelt).

