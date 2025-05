Oberligist mit neuem Abwehrspieler

Nach Loris Groß wird ein weiterer U19-Spieler in der kommenden Saison zum Kader der 1. Mannschaft stoßen: Tarik Schwinger erhält einen Einjahresvertrag im Seniorenbereich. Der Abwehrspieler wurde in den Nachwuchsabteilungen des FSV Waiblingen und des FC Esslingen ausgebildet. Für die U19 des VfR Aalen hat er bisher 30 Partien in der Oberliga bestritten. Zuletzt gehörte Schwinger bereits mehrfach zum Kader der Herrenmannschaft.

„Mit Tarik Schwinger konnten wir einen weiteren U19-Spieler an unseren VfR binden, darüber freuen wir uns sehr. Er ist ein Innenverteidiger mit großem Potenzial. In der kommenden Saison wollen wir gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen“, so Vorstand Sport Marc Elser zur Personalie Tarik Schwinger.

