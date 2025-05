Oberligist mit einem Zugang und einer Vertragsverlängerung

Beim Oberligisten TSG Neustrelitz wird der Kampf um einen Stammplatz zwischen den Pfosten ab der kommenden Saison neu belebt. Mit Elias Höftmann haben die Residenzstädter einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Der gebürtige Rostocker wurde in der Jugend beim FC Hansa Rostock ausgebildet. Er wechselt zum 01.07.2025 von den Hanseaten ins Neustrelitzer Parkstadion. Der zunächst für ein Jahr gültige Vertrag des 21-jährigen Höftmann beinhaltet die Option der Verlängerung um eine weitere Spielzeit.

„Mit Elias konnten wir einen gut ausgebildeten & interessanten Torwart verpflichten, der neben dem klassischen Torwartspiel auch gut kicken kann“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter TSG Neustrelitz und weiter, „mit Elias & Miguel wollen wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung in Angriff nehmen.“

Vertragsverlängerung auf der Torwartposition im Neustrelitzer Parkstadion