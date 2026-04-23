Oberligist mit einem Zugang, aber auch mit einem Abgang

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 trifft zwei wichtige Personalentscheidungen: Markus Wagner wechselt zur kommenden Saison von den Young Boys Reutlingen an die Kreuzeiche. Gleichzeitig wird Maxim Schmalz den Verein zum Saisonende verlassen.
Mit Markus Wagner kehrt ein Spieler zurück, der eng mit dem Verein verbunden ist. Der Defensivakteur wurde in der Jugend beim SSV ausgebildet und bringt neben seiner sportlichen Qualität vor allem eine hohe Identifikation mit dem Club mit.
Markus Wagner zu seinem Wechsel: »Ich habe meine ganze Jugend beim SSV Reutlingen verbracht, daher war die Verbindung nie wirklich weg. Für mich war klar, dass meine Geschichte hier noch nicht zu Ende geschrieben ist. Umso mehr freue ich mich, jetzt den Schritt in die erste Mannschaft zu machen. Als Reutlinger Junge ist es ein besonderes Gefühl, hier zu spielen und Teil dieses Vereins zu sein.«
Auch das Umfeld war für ihn ein entscheidender Faktor: »Der SSV steht für Tradition und seine Fans. Genau das macht den Verein besonders. Ich möchte meine Qualitäten einbringen, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.«
Sportvorstand Christian Grießer: »Mit Markus holen wir einen Spieler zurück, der den Verein kennt und sich voll mit ihm identifiziert. Seine Stärken liegen in den Zweikämpfen, im Stellungsspiel und im Spiel nach vorne. Dazu bringt er die Mentalität mit, Verantwortung zu übernehmen und der Mannschaft Energie zu geben. Das passt sehr gut zu dem, was wir suchen.«
Maxim Schmalz wird den SSV Reutlingen 05 zum Saisonende verlassen. Der Verein bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz und sein Engagement und wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.