Oberligist mit einem Zugang, aber auch mit einem Abgang

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der Oberligist SSV Reutlingen 05 trifft zwei wichtige Personalentscheidungen: Markus Wagner wechselt zur kommenden Saison von den Young Boys Reutlingen an die Kreuzeiche. Gleichzeitig wird Maxim Schmalz den Verein zum Saisonende verlassen.

Mit Markus Wagner kehrt ein Spieler zurück, der eng mit dem Verein verbunden ist. Der Defensivakteur wurde in der Jugend beim SSV ausgebildet und bringt neben seiner sportlichen Qualität vor allem eine hohe Identifikation mit dem Club mit.

Markus Wagner zu seinem Wechsel: »Ich habe meine ganze Jugend beim SSV Reutlingen verbracht, daher war die Verbindung nie wirklich weg. Für mich war klar, dass meine Geschichte hier noch nicht zu Ende geschrieben ist. Umso mehr freue ich mich, jetzt den Schritt in die erste Mannschaft zu machen. Als Reutlinger Junge ist es ein besonderes Gefühl, hier zu spielen und Teil dieses Vereins zu sein.«