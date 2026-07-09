Oberligist mit drei Testspielen innerhalb von vier Tagen

Für die TSG Backnang nimmt die Vorbereitung nach dem torreichen Auftakt rasch Fahrt auf. Nach dem 4:4 beim FC Esslingen wartet am Wochenende ein Doppeltest: am Samstag beim TSV Oberensingen, am Sonntag beim SSV Steinach-Reichenbach. Für Trainer Mario Marinic geht es nun um Belastung, Ordnung und erste Korrekturen im neuen Gefüge.
Das Unentschieden in Esslingen bot gleich zum Start reichlich Stoff. Backnang führte früh durch Max Stumm und Fabijan Domic mit 2:0, später auch mit 3:1 und 4:2, musste sich am Ende aber mit einem 4:4 begnügen. Für ein erstes Testspiel ist ein solches Ergebnis kein Drama, aber ein deutlicher Hinweis. Offensiv fand die TSG schnell Wege zum Tor, defensiv blieb manches noch zu offen.
Gerade deshalb kommt der Doppeltest am Wochenende zur rechten Zeit. Am Samstag wartet mit dem TSV Oberensingen ein Verbandsligist, der Backnang fordern kann. Der Gegner bringt Qualität und Ambition mit, also jene Art Widerstand, die für einen Oberligisten in der Vorbereitung nützlich ist. Marinic wird sehen wollen, ob seine Mannschaft aus dem Esslingen-Spiel die richtigen Schlüsse zieht: kompakter gegen den Ball, sauberer in den Abständen, konsequenter beim Verteidigen von Führungen.
Am Sonntag folgt mit dem SSV Steinach-Reichenbach aus der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall eine ganz andere Aufgabe. Dort wird Backnang mehr Spielkontrolle erwarten dürfen, muss aber gerade deshalb Seriosität beweisen. Solche Partien zeigen, ob eine Mannschaft auch gegen unterklassige Gegner Rhythmus, Tempo und Konzentration hochhält.
Die kommenden Wochen bleiben eng getaktet. Nach Oberensingen und Steinach-Reichenbach folgen Tests gegen Weilimdorf, Hofherrnweiler-Unterrombach, Schorndorf und Schwäbisch Hall, ehe Anfang August der Verbandspokal wartet. Am 8. August beginnt die Oberliga-Saison gegen den 1. FC Mühlhausen.
Bis dahin muss aus vielen Eindrücken eine belastbare Ordnung werden. Der Auftakt in Esslingen zeigte Möglichkeiten und Mängel zugleich. Das Wochenende bietet Backnang nun die Gelegenheit, beides weiter zu sortieren.