Oberligist mit drei Testspielen innerhalb von vier Tagen

Das Unentschieden in Esslingen bot gleich zum Start reichlich Stoff. Backnang führte früh durch Max Stumm und Fabijan Domic mit 2:0, später auch mit 3:1 und 4:2, musste sich am Ende aber mit einem 4:4 begnügen. Für ein erstes Testspiel ist ein solches Ergebnis kein Drama, aber ein deutlicher Hinweis. Offensiv fand die TSG schnell Wege zum Tor, defensiv blieb manches noch zu offen.

Gerade deshalb kommt der Doppeltest am Wochenende zur rechten Zeit. Am Samstag wartet mit dem TSV Oberensingen ein Verbandsligist, der Backnang fordern kann. Der Gegner bringt Qualität und Ambition mit, also jene Art Widerstand, die für einen Oberligisten in der Vorbereitung nützlich ist. Marinic wird sehen wollen, ob seine Mannschaft aus dem Esslingen-Spiel die richtigen Schlüsse zieht: kompakter gegen den Ball, sauberer in den Abständen, konsequenter beim Verteidigen von Führungen.