Oberligist mit drei Abgängen

Beim Oberligisten FSV Optik Rathenow gibt es drei Abgänge. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:
Zum Ende einer Halbserie heißt es wie zum Ende der Saison von einigen Spielern Abschied zu nehmen. In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen drei Spielern für Ihren Einsatz beim FSV und wünschen alles erdenklich gute für den weiteren Werdegang.
Wir verabschieden uns von unserer Nummer 31 Tom Sebastian. Tom kam in der Saison 22/23 aus der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt zu uns und absolvierte 12 Pflichtspiele. Vor allem im Landespokal hielt er den Kasten für uns sauber. Vielen Dank Tom!
Erst diesen Sommer gekommen, verabschieden wir uns von unserer Nummer 22 Rafael Kevin dos Santos. Er absolvierte 4 Pflichtspiele. Vielen Dank, Kevin.
Und abschließend bedanken wir uns bei unserer Nummer 30 Enes Gök. Der Stürmer kommt auf 8 Pflichtspieleinsätze und ein Tor.
Nochmal allen Spielern herzlichen Dank!
So sieht die Tabelle der NOFV-Oberliga Nord aus:
1. SV Tasmania Berlin 16 12-1-3 46:17 37
2. SV Lichtenberg 47 15 11-1-3 43:27 34
3. BSV Eintracht Mahlsdorf 16 7-5-4 33:27 26
4. TSG Neustrelitz 15 8-1-6 32:22 25
5. TuS Makkabi Berlin 16 8-1-7 29:27 25
6. SV Siedenbollentin (Auf) 16 6-6-4 29:29 24
7. FC Anker Wismar 15 7-2-6 32:29 23
8. SG Dynamo Schwerin 15 5-5-5 24:21 20
9. SG Union 1919 Klosterfelde (Auf) 16 5-5-6 28:26 20
10. SV Sparta Lichtenberg 16 6-2-8 37:41 20
11. F.C. Hansa Rostock II 15 6-2-7 30:36 20
12. Tennis Borussia Berlin 16 6-2-8 25:31 20
13. FSV Optik Rathenow 16 5-4-7 24:31 19
14. Berliner AK 15 5-2-8 27:33 17
15. S.D. Croatia Berlin (Auf) 16 4-3-9 25:36 15
16. FC Viktoria 1889 Berlin (Ab) 16 2-2-12 26:57 8
