Oberligist mit drei Abgängen

Beim Oberligisten FSV Optik Rathenow gibt es drei Abgänge. Dies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Zum Ende einer Halbserie heißt es wie zum Ende der Saison von einigen Spielern Abschied zu nehmen. In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen drei Spielern für Ihren Einsatz beim FSV und wünschen alles erdenklich gute für den weiteren Werdegang.

Wir verabschieden uns von unserer Nummer 31 Tom Sebastian. Tom kam in der Saison 22/23 aus der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt zu uns und absolvierte 12 Pflichtspiele. Vor allem im Landespokal hielt er den Kasten für uns sauber. Vielen Dank Tom!