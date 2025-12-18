Oberligist Lüneburger SK lädt zum BRUNS-Neujahrscup ein

Der Lüneburger SK lädt zum traditionellen BRUNS-Neujahrscup und präsentiert erneut hochklassigen Hallenfußball. Zwölf Teams aus fünf Bundesländern sorgen am 3. Januar in Adendorf für ein sportliches Highlight.

Der Lüneburger SK eröffnet das neue Jahr mit einem echten Höhepunkt im regionalen Hallenfußball. Am Samstag, 3. Januar, steigt in der Sporthalle Adendorf am Scharnebecker Weg der BRUNS-Neujahrscup, der von 13 bis 21 Uhr ausgetragen wird und erneut ein hochkarätiges Teilnehmerfeld verspricht.

Die Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes sei diesmal jedoch nicht ohne Herausforderungen gewesen. Harder verwies auf kurzfristige Absagen des OSC Bremerhaven, des MTV Treubund Lüneburg und des FC Heidetal. Dennoch gelang es dem Organisationsteam, namhafte Teams nachzuverpflichten. Mit dem Bremer Oberliga-Dritten SV Hemelingen sowie dem TuS Erbstorf und dem TuS Barskamp konnte das Starterfeld komplettiert werden.

Der BRUNS-Neujahrscup gilt seit Jahren als feste Größe im nordostniedersächsischen Hallenfußball. Chef-Organisator Jörg Harder betont die Qualität des Turniers und die intensive Vorbereitung. „Es ist wieder das hochklassigste Hallenturnier in Nordost-Niedersachsen. Wir konnten zwölf Mannschaften aus fünf Bundesländern verpflichten“, erklärte Harder.

Zwei Gruppen mit regionaler und überregionaler Klasse

Gespielt wird in zwei Sechsergruppen. In Gruppe A treten der gastgebende Lüneburger SK aus der Oberliga Niedersachsen, Titelverteidiger Victoria Hamburg, der VfR Neumünster, der FC Anker Wismar, Eintracht Lüneburg und der TuS Erbstorf an. Gruppe B wird gebildet vom TSV Buchholz 08, dem SV Hemelingen, dem MTV Gifhorn als Spitzenreiter der Landesliga Braunschweig, dem Lüneburger SV, dem TuS Barendorf und dem TuS Barskamp.

Damit treffen Oberliga-, Landesliga-, Bezirksliga- und Kreisligateams aufeinander und sorgen für sportliche Vielfalt und attraktive Duelle.

Attraktives Rahmenprogramm und regionale Titelentscheidung

Neben dem sportlichen Wettbewerb dürfen sich die Zuschauer erneut auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen. Ein besonderes Highlight ist das Einlagespiel zwischen dem Team „webnetz & friends“, das mit Prominenten aus Wirtschaft und Politik besetzt ist, und dem Team „Jungs vom Wilschenbrook“, in dem ehemalige Spieler des LSK auflaufen. Im Vorjahr setzte sich der LSK deutlich durch, doch das Team webnetz hat personell nachgelegt und strebt die Revanche an.

Zusätzlich wird erneut die inoffizielle „Lüneburger Hallenmeisterschaft“ ausgespielt. Die beiden regional bestplatzierten Mannschaften bestreiten ein Endspiel um den Titel. Titelverteidiger ist der Lüneburger SV, der im vergangenen Jahr im Finale nach Neunmeterschießen überraschend den LSK bezwang. Der Pokal wird von webnetz gestiftet.

Live-Übertragung und umfangreiches Turniermagazin

Auch medial ist das Turnier bestens aufgestellt. Der Sender Sport Direkt überträgt den gesamten BRUNS-Neujahrscup live auf Youtube und begleitet das Event mit Interviews von Spielern, Sponsoren und Gästen. Ergänzend dazu hat das Mediateam des LSK ein hochwertiges Turniermagazin produziert, das am Veranstaltungstag kostenlos verteilt wird. Auf 60 Seiten finden sich Interviews, Mannschaftsvorstellungen, Einblicke hinter die Kulissen, der Spielplan sowie zahlreiche Anzeigen der Unterstützer. Zu den Partnern zählen neben Hauptsponsor BRUNS unter anderem die Sparkasse Lüneburg, LOTTO Niedersachsen, uhlsport und avacon.

Eintritt und Verpflegung

Der Eintrittspreis beträgt acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Einlass ist ab 12 Uhr. Für Speisen und Getränke zu fairen Preisen sorgen die Ehrenamtlichen des Lüneburger SK. Zudem wartet eine Tombola mit attraktiven Preisen, bei der jedes Los einen Euro kostet.

Die Teams im Überblick:

Gruppe A:

Gruppe B: