Oberligist kritisiert Verband wegen KFC Uerdingen

Lange hatten die Verantwortlichen gehofft, dass durch das Chaos beim KFC Uerdingen und ein eventuell ausbleibendes Startrecht für den Verein in der Oberliga der Klassenverbleib noch möglich ist. Am Freitagabend erfuhr Riether jedoch aus der Presse, dass der insolvente KFC Uerdingen nach dem Rückzug aus der Regionalliga West nun die Voraussetzungen für einen Oberliga-Start erfüllt. Uerdingens Insolvenzverwalter Thomas Ellrich segnete ein sogenanntes Fortführungskonzept der „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen 05 e.V.“ (FuF) ab. Wenige Minuten vor dem Abschlusstraining der Nettetaler am Freitagabend drang diese Nachricht an die Öffentlichkeit.

„Leider mussten wir am Freitagabend aus der Presse erfahren, dass es scheinbar eine Entscheidung zu dem Thema gibt. Die Kommunikation mit dem Verband ist bedauerlicherweise noch nicht mal Kreisliga Y würdig und hat mit einer Oberliga überhaupt nichts zu tun“, polterte Riether am Sonntag nach Spielende stinksauer und fügte an: „Wie kann es sein, dass ein Insolvenzverwalter hier über den Abstieg entscheidet und der Verband nicht in der Lage ist sich entsprechend zu äußern und für Klarheit zu sorgen.“

Bereits am 23. April hatte Riether Kontakt zum Vorsitzenden des Verbandsfußballausschusses im Fußballverband Niederrhein (FVN), Wolfgang Jades, aufgenommen. In einer E-Mail schrieb Riether an den Verband: „Es ist aus Prinzip nicht akzeptabel, dass ein weiterer Verein die Liga verlassen muss, nur weil andere ihrer wirtschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werden. Es kann nicht sein, dass Vereine, die solide wirtschaften und sich ihrer Verantwortung stellen, unter den wiederholten Verfehlungen einzelner Klubs leiden müssen. Die ständige Belastung der Allgemeinheit und der sportlich fairen Wettbewerber durch die Instabilität des KFC Uerdingen darf nicht einfach hingenommen werden. Wir fordern daher eine Überprüfung der Regularien, die eine solche Kettenreaktion zulassen, sowie eine klare Stellungnahme, wie mit den genannten Unregelmäßigkeiten zukünftig umgegangen wird.“

Vom Verband bekam Riether daraufhin mitgeteilt, dass die Gremien sich bis spätestens Mitte Mai damit beschäftigen und „zur gegebenen Zeit über die Ergebnisse unterrichten“ werden. Der E-Mail-Verlauf liegt der Redaktion vor. Doch Riether bekam nach eigener Aussage im Anschluss dazu nichts mehr vom Verband zu hören.

Am 21. Mai fragte Riether schriftlich ein weiteres Mal nach und unterbreitete den Vorschlag, die Oberliga für die Saison 2025/26 auf 19 Mannschaften aufzustocken. Vom Verband wurde er daraufhin um Geduld gebeten. Eine weitere Rückmeldung seitens des FVN habe es danach nicht gegeben, sagt Riether – auch nicht bis nach Spielende am Sonntagabend, und somit zwei Tage nachdem öffentlich bereits bekannt war, dass der KFC in der Oberliga startet. Für Riether ein Unding.

19 Starter nur bei ausbleibendem Signal

Wolfgang Jades teilte der Redaktion am Sonntag nach Spielende mit: „Der SC Union Nettetal ist laut Abstiegsplanregelung Viertletzter der Oberliga und somit abgestiegen. Überlegungen, die Oberliga auf 19 Mannschaften aufzustocken, hätte es nur gegeben, wenn seitens des Insolvenzverwalters es kein eindeutiges Signal gegeben hätte.“

Für Riether ist das Thema noch nicht abgeschlossen. „Wir werden uns nun rechtlich beraten lassen und wenn möglich auch weitere Schritte einleiten“, sagt Riether.

Für den Nettetaler Gegner vom Sonntag ist derweil die Saison gelaufen. Mit dem Abstiegskampf hatten die Hildener schon lange nichts mehr zu tun, allerdings hätten sie allzu gerne bei der Union noch einen Sieg eingefahren, um Rang fünf zu behaupten. „Es ist schon ärgerlich, dass es nicht geklappt hat“, sagte Tim Schneider angesichts der vergebenen Chance, unter der Top-Fünf der Liga zu landen. Auf die in diesen Tagen fast obligatorische Frage, was er von der Rückkehr des KFC in die Oberliga hält, gibt der Chefcoach des VfB 03 eine klare Antwort: „Das haben andere Leute zu entscheiden. Wenn ein Verein allerdings so oft in Insolvenz geht, sollte man das schon hinterfragen. Wir wollen hoffen, dass die Arbeit beim KFC nun von Leuten in die Hand genommen wird, die seriös arbeiten. Die Erfahrung, in der Grotenburg zu spielen, ist nicht verkehrt, aber wenn das Heimspiel einfach wieder ein Minusgeschäft wird, weil die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, ist das nicht gut.“