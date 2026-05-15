Oberligist in Trauer, Zugänge in der Bezirksliga und Landesliga

– Foto: FuPa-Grafik

Der SSV Reutlingen trauert um Wolfgang Schneck. Der langjährige Betreiber der Stadionverpflegung an der Kreuzeiche ist am vergangenen Sonntag im Alter von 79 Jahren verstorben. Seit den 1960er Jahren war Schneck Teil des väterlichen Betriebs, 1985 übernahm er selbst Verantwortung. Über rund sechs Jahrzehnte gehörte er mit der Stadionroten fest zum Reutlinger Fußballerlebnis. Seine Imbissbetriebe prägten darüber hinaus die Stadtkultur. Beim letzten Heimspiel gegen den Türkischen SV Singen wird der SSV ihm mit einer Schweigeminute gedenken.

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Spvgg Satteldorf

Die Spvgg Satteldorf setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bei der Kaderplanung für 2026/27 auf junge Offensivqualität. Lukas Flemmer wechselt aus der U19 der Sportfreunde Schwäbisch Hall zur Mannschaft von Ralf Wacker. Der Nachwuchsspieler soll in Satteldorf den nächsten Schritt in den Herrenbereich gehen. Volker Ehrmann beschreibt ihn als hochtalentierten Fußballer, der auch menschlich gut zur SpVgg passe. Für Satteldorf ist die Verpflichtung ein Perspektivtransfer mit klarer Entwicklungsrichtung.

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TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen verstärkt sich zur kommenden Saison in der Bezirksliga Ostwürttemberg mit Philipp Müller. Der 32-jährige Defensivspieler kommt von den Sportfreunden Dinkelsbühl und bringt die Erfahrung aus 328 Spielen mit, in denen er 55 Tore und 22 Vorlagen erzielte. Müller ist vor allem in der Innenverteidigung zuhause. Dort stehen Beidfüßigkeit, Übersicht, Zweikampfstärke und Torgefahr bei Standards für sein Profil. Da er fast ausschließlich in Landes- und Bezirksliga aktiv war, gewinnt Hüttlingen einen routinierten Abwehrspieler mit klarer Führungsqualität.

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