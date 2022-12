Oberligist in Lebach früh raus FSV Jägersburg: Nur ein Sieg in der Vorrunde führt zum Aus

Der FSV Jägersburg ist überraschend schon in der Vorrunde beim Hallenturnier des SV Landsweiler in der Großsporthalle in Lebach ausgeschieden. Dabei waren mehrere Oberligaspieler am Ball.

Auch RPS-Oberligist FSV Jägersburg musste schmerzvoll erfahren, dass es schwer wird, die nächste Turnierphase zu erreichen, wenn man das erste Gruppenspiel verliert. erst recht, wenn es im zweiten Spiel gegen den vermeintlich stärksten Gegner der Gruppe geht, da hilft dann auch ein Sieg im letzten Spiel nicht mehr viel. Im Auftaktspiel der Vorrundengruppe B beim Hallenturnier des SV Landsweiler, das in der Lebacher Großsporthalle an der Dillinger Straße ausgetragen wurde, unterlag Jägersburg dem Bezirksligisten 1. FC Schmelz mit 3:4.Gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner, den Saarlandligisten SpVgg. Quierschied gab es dann eine 1:6-Pleite, die schon das vorzeitige aus bedeutete. Im letzten Gruppenspiel raffte man sich nach einem Rückstand noch mal zu einem 5:4-Sieg über den Kreisligisten TuS Michelbach auf. Das reicht aber nicht mehr zum Weiterkommen. Jägersburg, das am Samstag in der Oberliga im Saar-Derby auf den FC Hertha Wiesbach (15.30 Uhr, Alois-Omlor-Sportpark, Homburg) trifft, nahm das Lebacher Turnier, um sich nach zweijähriger Pause der Hallenrunde wieder an das Parkett zu gewöhnen. Ambitionen auf die Teilnahme am Hallenmasters am 5. Februar 2023 konnte Jägersburg im Gegensatz zum FV Diefflen, der seine Gruppe gewann, nicht erkennen lassen.