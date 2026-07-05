Oberligist im Benefizspiel gegen Bezirksligisten in Torlaune

Für die TSG Balingen begann der Neustart in der Oberliga mit einem klaren Ergebnis und einem besonderen Rahmen. Beim 8:0 in Krauchenwies setzte das neu formierte Team von Trainer Michael Schilling sportlich erste Zeichen, doch das Benefizspiel zugunsten der Emmi-Stiftung gab diesem Sommerauftakt eine Bedeutung weit über den Fußball hinaus.
Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest ist in Balingen vieles neu sortiert worden. Ein großer Kaderumbruch, ein neuer Trainer und der Blick auf eine Oberliga-Saison, in der die TSG wieder Stabilität finden muss: All das machte den ersten Test beim Bezirksligisten FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen zu mehr als einem Pflichttermin.
Sportlich ließ Balingen früh keine Zweifel aufkommen. Maxim Schmalz traf bereits nach sieben Minuten zum 0:1 und war damit der erste neue Spieler, der sich auch als Torschütze zeigte. Kurz vor der Pause erhöhte Ferdinand Schmidt, unmittelbar nach Wiederbeginn folgte Simun Birkic. Danach wurde das Ergebnis deutlich: Jonas Brändle, Simon Klostermann, Mika Stauss, erneut Klostermann und Henoch Grauer schraubten den Stand bis zum 0:8 in die Höhe. Mit Schmalz, Stauss und Grauer trafen also drei Sommerzugänge.
Für Schilling dürfte weniger die Höhe des Sieges entscheidend gewesen sein als die Haltung. Gegen einen unterklassigen Gegner zeigte Balingen Seriosität, Torhunger und die Bereitschaft, auch nach klarer Führung weiter sauber zu arbeiten. Genau solche Eigenschaften sind nach einem Abstieg nicht nebensächlich. Sie helfen, den Blick nach vorn zu richten, ohne die vergangene Enttäuschung ständig mitzuschleppen.
Noch wichtiger aber war der Rahmen des Tages. Die Einnahmen kamen der Emmi-Stiftung zugute, die Menschen mit neurologischen Erkrankungen unterstützen will und aus dem Schicksal der schwer erkrankten Emily Abel hervorgegangen ist. So verband dieser Test sportlichen Neubeginn mit gesellschaftlicher Verantwortung.
Der nächste Prüfstein nach einem Turnier nächste Woche wird ungleich größer. Am 19. Juli kommt der VfB Stuttgart nach Balingen. Nach dem klaren Auftakt wartet dann ein Gegner, der dem neuen TSG-Gefüge ganz andere Fragen stellen wird.