Oberligist im Benefizspiel gegen Bezirksligisten in Torlaune Die TSG Balingen siegt im ersten Test unter besonderen Bedingungen mit 8:0. von Timo Babic · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

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Für die TSG Balingen begann der Neustart in der Oberliga mit einem klaren Ergebnis und einem besonderen Rahmen. Beim 8:0 in Krauchenwies setzte das neu formierte Team von Trainer Michael Schilling sportlich erste Zeichen, doch das Benefizspiel zugunsten der Emmi-Stiftung gab diesem Sommerauftakt eine Bedeutung weit über den Fußball hinaus.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest ist in Balingen vieles neu sortiert worden. Ein großer Kaderumbruch, ein neuer Trainer und der Blick auf eine Oberliga-Saison, in der die TSG wieder Stabilität finden muss: All das machte den ersten Test beim Bezirksligisten FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen zu mehr als einem Pflichttermin. Sportlich ließ Balingen früh keine Zweifel aufkommen. Maxim Schmalz traf bereits nach sieben Minuten zum 0:1 und war damit der erste neue Spieler, der sich auch als Torschütze zeigte. Kurz vor der Pause erhöhte Ferdinand Schmidt, unmittelbar nach Wiederbeginn folgte Simun Birkic. Danach wurde das Ergebnis deutlich: Jonas Brändle, Simon Klostermann, Mika Stauss, erneut Klostermann und Henoch Grauer schraubten den Stand bis zum 0:8 in die Höhe. Mit Schmalz, Stauss und Grauer trafen also drei Sommerzugänge.