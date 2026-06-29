Oberligist holt Torwarttalent vom FC Energie Cottbus

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Der SV Siedenbollentin stellt die Weichen für die neue Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord. Mit der Verpflichtung des 19-jährigen Torhüters Adam Laszczynski vom FC Energie Cottbus verstärkt sich der Verein im Fritz-Reuter-Sportpark. Bald wartet ein anspruchsvolles Testspiel gegen den Regionalligisten Greifswalder FC.

Der SV Siedenbollentin treibt seine Personalplanungen für die anstehende Spielzeit voran. Mit dem 19-jährigen Adam Laszczynski rückt ein neues, vielversprechendes Gesicht für die Position zwischen den Pfosten in den Fokus. Der junge Schlussmann wechselt aus der U19 von Energie Cottbus zum SVS und komplettiert dort das bestehende Torwartteam um Paul Krause.

Für Laszczynski, der im Jahr 2020 vom FSV Luckenwalde in den Nachwuchs der Lausitzer gewechselt war und dort eine sehr gute Ausbildung genoss, bedeutet dieser Wechsel einen emotionalen und sportlich bedeutenden Meilenstein. Es geht für ihn nun darum, im Herrenbereich Fuß zu fassen und die nächsten Entwicklungsschritte seiner noch jungen Karriere zu gehen.

Zwischen großem Erfolg und dem bitteren Viertelfinal-Aus

Die sportliche Bilanz des jungen Neuzugangs zeigt die Klasse, die er mit in den Fritz-Reuter-Sportpark bringt. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Laszczynski 14 Partien in der U-19 DFB Nachwuchsliga. Mit seiner Mannschaft erlebte er eine leidenschaftliche Reise, die erst im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft endete, als man an der TSG Hoffenheim scheiterte – ein intensiv erlebter Rückschlag nach einer starken Saisonleistung. Zu seinen prägenden Erfahrungen zählt zudem eine absolvierte Partie im DFB-Pokal der Junioren. Diese wertvollen Momente auf nationaler Bühne bringt der Torhüter nun als Fundament für seine neuen Aufgaben mit nach Siedenbollentin.

Ein anspruchsvoller Härtetest gegen einen Regionalligisten

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der NOFV-Oberliga Nord läuft, und der Blick richtet sich direkt auf den Rasen, wo sich das neu formierte Team beweisen muss. Am Mittwoch, den 08.07.2026, steht für den SV Siedenbollentin eine Bewährungsprobe an. Um 18 Uhr trifft die Mannschaft in einem Testspiel auf den Regionalligisten Greifswalder FC. Es ist die Gelegenheit, die Form unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen und den Neuzugang in das Spielsystem zu integrieren.