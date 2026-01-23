Oberligist holt Torwart vom Verbandsligisten

Einen Zugang präsentiert Oberligist Türkspor Neckarsulm. Dies teilt der Verein dazu mit:

Der 26-jährige Torhüter war zuletzt in der vergangenen Saison beim VfR Heilbronn aktiv und ist in der laufenden Spielzeit vereinslos gewesen.

Der nächste Neuzugang steht fest: Cedrik Stern verstärkt ab sofort Türkspor Neckarsulm.

Er stand bereits am vergangenen Samstag beim ersten Testspiel der Wintervorbereitung auf dem Platz und konnte dabei erste Minuten im Trikot des Türkspor Neckarsulm sammeln.

Cedrik verfügt über eine sehr gute Jugendausbildung und wurde u.a. bei Eintracht Frankfurt ausgebildet.

Wir freuen uns sehr, Cedrik bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen ihm eine erfolgreiche sowie vor allem verletzungsfreie Zeit im Trikot von Türkspor Neckarsulm!

+++

So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10

__________________________________________________________________________________________________



