Oberligist holt Torhüter vom Ligarivalen

Wechsel innerhalb der Oberliga

Maurice Brauns ist in der Oberliga Baden-Württemberg kein Unbekannter. In der Saison 2024/25 stand der 1,87 Meter große Schlussmann in 14 Partien für den FSV Hollenbach zwischen den Pfosten. Mit seinem Wechsel zur TSG Backnang will Brauns nun den nächsten Schritt machen und sich unter Trainer Mario Marinic als fester Bestandteil des Teams etablieren.

Für die TSG ist der Zugang nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch ein Zeichen für Weitsicht in der Kaderplanung. Mit seiner Erfahrung aus mehreren Stationen im höherklassigen Amateurbereich bringt Brauns wertvolle Qualitäten mit, um sich intern zu behaupten und im Wettbewerb um die Nummer eins Druck zu erzeugen.

Erfahrung aus der Regionalliga

Auch wenn Maurice Brauns in den letzten Jahren nicht regelmäßig in der Startelf stand, sammelte er wichtige Erfahrungen. Für den VfR Aalen absolvierte er in der Saison 2022/23 fünf Spiele in der Regionalliga Südwest. In der darauffolgenden Spielzeit war er ebenfalls beim VfR gemeldet, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Zur Saison 2024/25 wechselte Brauns in die Regionalliga Nordost zum ZFC Meuselwitz, blieb dort aber ohne Pflichtspieleinsatz, ehe er im weiteren Verlauf der Spielzeit zum FSV Hollenbach wechselte.

Ausbildung bei starken Jugendteams

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Maurice Brauns unter anderem in den Nachwuchsabteilungen des 1. FC Heidenheim und der SG Sonnenhof Großaspach. Für die U17 von Großaspach bestritt er in der Bezirksstaffel in der Saison 2017/18 neun Spiele. In der U19-Bundesliga stand er für Heidenheim in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 im Kader.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Mit der Verpflichtung von Maurice Brauns setzt die TSG auf eine gesunde Konkurrenzsituation im Tor. Der neue Keeper bringt körperliche Präsenz, Oberligaerfahrung und eine interessante Vita mit zu den Etzwiesen. Trainer Mario Marinic darf sich auf einen hochmotivierten Neuzugang freuen, der bereit ist, sich dem internen Wettbewerb zu stellen und um seinen Platz zu kämpfen.