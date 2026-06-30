Oberligist holt Torhüter der SG Sonnenhof Großaspach

– Foto: Eibner / Verein

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Alexander Michalik. Der 26-Jährige wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach zum Team von Trainer Hüseyin Kandazoglu. Nach mehreren Stationen in Oberliga und Verbandsliga soll Michalik mit Ruhe am Ball, Qualität und Ehrgeiz zusätzliche Stabilität in den Kader bringen.

Michalik bringt Erfahrung aus verschiedenen höherklassigen Stationen mit nach Neckarsulm. Zuletzt gehörte der Torhüter zum Kader der SG Sonnenhof Großaspach, die als Meister der Regionalliga Südwest in die 3. Liga aufgestiegen ist. In der Saison 2024/25 kam er für Großaspach in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Zuvor stand Michalik beim SV Fellbach in der Verbandsliga Württemberg zwischen den Pfosten und absolvierte dort 16 Spiele.

Besonders prägend war seine Zeit beim TSV Essingen. In der Saison 2021/22 kam er in der Verbandsliga auf 31 Einsätze, ein Jahr später folgten weitere acht Partien. Auch beim SGV Freiberg sammelte Michalik Oberliga-Erfahrung und wurde dort zudem im A-Juniorenbereich eingesetzt. In seiner Jugend spielte er außerdem bei den Stuttgarter Kickers, wo er im Umfeld der U17- und U19-Bundesliga Erfahrungen sammelte.