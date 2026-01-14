Oberligist holt sich Talent aus der Verbandsliga

Bei Oberligist Türkspor Neckarsulm gibt es aktuell den ersten Wintertransfer. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Willkommen Danis Dipa! O

Unser erster Wintertransfer ist fix: Danis Dipa verstärkt ab sofort Türkspor Neckarsulm.

Der 22-jährige Allrounder, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld variabel einsetzbar ist, kommt vom FC Esslingen zu uns und wird künftig mit der Rückennummer 71 auflaufen.

Danis ist beim FC Esslingen, die bekanntlich eine sehr gute Jugendarbeit betreiben, taktisch und technisch sehr gut ausgebildet worden. Zudem war er dort in der Verbandsliga Saison 24/25 trotz seines jungen Alters bereits ein absoluter Führungsspieler und Leistungsträger. Er kehrt nun nach einer längeren Verletzungspause top motiviert und gestarkt auf den Platz zurück.

Wir freuen uns sehr, Danis bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen ihm einen erfolgreichen Start sowie eine gute und verletzungsfreie Zeit bei Türkspor Neckarsulm!

Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10

