Oberligist holt Routinier mit Regionalliga-Erfahrung

– Foto: Eibner / Verein

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg begrüßt mit Salvatore Varese den nächsten Neuzugang. Der 31-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus Oberliga und Regionalliga mit und lief in seiner Karriere unter anderem für Young Boys Reutlingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen, den 1. CfR Pforzheim und den FC-Astoria Walldorf auf.

Varese war in der vergangenen Saison für die Young Boys Reutlingen in der Verbandsliga Württemberg aktiv und kam dort auf 16 Einsätze. Zuvor spielte er für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Seine längste Station hatte der 31-Jährige beim 1. CfR Pforzheim, für den er über mehrere Jahre in der Oberliga auflief. In der Saison 2021/22 kam er dort auf 30 Spiele, drei Tore und fünf Vorlagen. Auch in den folgenden Spielzeiten gehörte er zum Pforzheimer Kader und sammelte weitere Oberliga-Praxis.

Darüber hinaus bringt Varese Erfahrung vom FC-Astoria Walldorf mit. Dort spielte er sowohl für die erste Mannschaft in der Regionalliga Südwest als auch für die zweite Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg. In der Saison 2016/17 erzielte er für Walldorf II in 28 Oberliga-Partien drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Bereits in jungen Jahren war er in der U19-Bundesliga Süd/Südwest für Walldorf und die Stuttgarter Kickers aktiv.