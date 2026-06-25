Oberligist holt Offensivtalent vom 1. FC Heidenheim

– Foto: TSV Essingen

Nächster Neuzugang für Oberligist TSV Essingen: Von der U19 des 1. FC Heidenheim wechselt Jannik Oettinger an den Schönbrunnen. Der 19-Jährige soll eine weitere Offensivoption für Trainer Simon Köpf werden.

Erst im vergangenen Winter war Oettinger vom VfB Stuttgart nach Heidenheim gewechselt und absolvierte in der Rückrunde neun Partien für den FCH. Jetzt möchte der Youngster in Essingen seine ersten Schritte im Herrenfußball gehen.

Zu seinem Wechsel sagt er: „Die Gespräche waren sehr offen und positiv. Ich hatte schnell das Gefühl, dass der Verein und ich gut zusammenpassen. Die sportliche Perspektive und das ambitionierte Umfeld haben mir die Entscheidung leicht gemacht.“

Oettinger kann sowohl auf der offensiven Außenbahn als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. Trainer Simon Köpf freut sich über den Neuzugang: „Nachdem er nun nicht in den Zweitligakader in Heidenheim übernommen wurde, hat er sich dazu entschieden, ein Studium anzufangen. Er hat wahnsinniges Tempo und ist ein großes Talent. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.“