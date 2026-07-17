Oberligist holt Mittelfeldspieler vom Konkurrenten

– Foto: Eibner / Verein

Der FC Holzhausen, Vizemeister der Verbandsliga Württemberg und nach dramatischer Relegation Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg, verstärkt sein Mittelfeld mit Daniel Breuninger. Der 25-Jährige kommt von den Young Boys Reutlingen zum FCH und bringt bereits Oberliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim SSV Reutlingen mit.

Breuninger ist im höheren württembergischen Amateurfußball kein Unbekannter. In der vergangenen Oberliga-Saison lief er für den SSV Reutlingen auf und kam dort in 28 Spielen auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Zuvor war er unter anderem für die TSG Tübingen in der Verbandsliga aktiv, wo ihm 2023/24 in 20 Einsätzen ebenfalls sieben Treffer und fünf Assists gelangen. Auch beim SV 03 Tübingen sammelte er viel Landesliga-Erfahrung und überzeugte besonders in der Saison 2021/22 mit 17 Toren und neun Vorlagen in 34 Spielen.

Insgesamt stehen für Breuninger 196 erfasste Spiele, 60 Tore und 33 Vorlagen in der Bilanz. Diese Werte zeigen, dass er aus dem Mittelfeld nicht nur Struktur geben, sondern auch selbst Torgefahr entwickeln kann. Seine Stationen bei den Young Boys Reutlingen, dem SSV Reutlingen, der TSG Tübingen und dem SV 03 Tübingen haben ihn über mehrere Jahre auf Bezirks-, Landes-, Verbands- und Oberligaebene geprägt.