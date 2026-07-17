Oberligist holt Mittelfeldspieler vom Konkurrenten

Der FC Holzhausen, Vizemeister der Verbandsliga Württemberg und nach dramatischer Relegation Aufsteiger in die Oberliga Baden-Württemberg, verstärkt sein Mittelfeld mit Daniel Breuninger. Der 25-Jährige kommt von den Young Boys Reutlingen zum FCH und bringt bereits Oberliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim SSV Reutlingen mit.
Breuninger ist im höheren württembergischen Amateurfußball kein Unbekannter. In der vergangenen Oberliga-Saison lief er für den SSV Reutlingen auf und kam dort in 28 Spielen auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Zuvor war er unter anderem für die TSG Tübingen in der Verbandsliga aktiv, wo ihm 2023/24 in 20 Einsätzen ebenfalls sieben Treffer und fünf Assists gelangen. Auch beim SV 03 Tübingen sammelte er viel Landesliga-Erfahrung und überzeugte besonders in der Saison 2021/22 mit 17 Toren und neun Vorlagen in 34 Spielen.
Insgesamt stehen für Breuninger 196 erfasste Spiele, 60 Tore und 33 Vorlagen in der Bilanz. Diese Werte zeigen, dass er aus dem Mittelfeld nicht nur Struktur geben, sondern auch selbst Torgefahr entwickeln kann. Seine Stationen bei den Young Boys Reutlingen, dem SSV Reutlingen, der TSG Tübingen und dem SV 03 Tübingen haben ihn über mehrere Jahre auf Bezirks-, Landes-, Verbands- und Oberligaebene geprägt.
Für den FC Holzhausen ist der Zugang ein weiterer Schritt in der Kaderplanung nach dem Aufstieg. Trainer Daniel Seemann bekommt mit Breuninger einen Spieler dazu, der Erfahrung, Dynamik und Offensivqualität einbringen kann. Neben ihm zählen Walter Vegelin, Felix Hörmann, Leander Vochatzer und Niklas Klemenz zu den Zugängen. Auf der Abgangsseite stehen Adrian Müller, Erind Zogu und Leon Louis Hayer.
Nach dem erfolgreichen Relegationsweg wartet auf Holzhausen nun die Rückkehr in die Oberliga Baden-Württemberg. Breuninger soll dabei helfen, die Mannschaft im Mittelfeld breiter und variabler aufzustellen. Seine Erfahrung aus genau dieser Spielklasse kann für den Aufsteiger wertvoll werden.