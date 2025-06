Oberligist holt Landesliga-Meistertrainer als Co-Trainer

Erfahrung auf und neben dem Platz

Mit Giuseppe Catizone stößt ein Fußballfachmann mit großer Bandbreite zum VfR Aalen. Der frühere Zweitligaprofi und langjährige Oberligaspieler war in den letzten Jahren äußerst erfolgreich als Trainer beim FSV Waiblingen tätig. Dort prägte er über sechs Jahre hinweg die sportliche Entwicklung der Mannschaft – zunächst in der Bezirksliga Rems/Murr, später in der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

In der abgelaufenen Saison 2024/25 führte Catizone sein Team zur Meisterschaft und somit zum Aufstieg in die Verbandsliga. Auch in den Jahren zuvor bewies er mit konstant guten Punktzahlen seine Fähigkeiten als Trainer. Besonders beeindruckend war die Saison 2022/23, in der der FSV Waiblingen mit 24 Siegen, fünf Remis und nur einer Niederlage durch die Bezirksliga marschierte.

Stationen als Spieler: Vom VfB Stuttgart in die Regionalliga

Auch als aktiver Spieler sammelte Giuseppe Catizone reichlich Erfahrung im höherklassigen Fußball. Nach ersten Einsätzen beim VfB Stuttgart II und einem Debüt in der Bundesliga-Saison 1999/2000 stand er später unter anderem für den 1. FC Saarbrücken in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Es folgten Engagements in der Regionalliga Süd bei den Stuttgarter Kickers und viele Jahre in der Oberliga Baden-Württemberg, in denen Catizone vor allem für den 1. FC Normannia Gmünd über eine Dekade hinweg zum Leistungsträger wurde.

Dort gelangen ihm in mehreren Spielzeiten jeweils zahlreiche Scorerpunkte, darunter sieben Tore in der Verbandsliga-Saison 2012/13 sowie sieben Treffer in der Oberliga-Spielzeit 2011/12. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldakteur über 300 Pflichtspiele auf Verbandsebene – viele davon als Stratege im Zentrum.

Rückkehr auf die Oberliga-Bühne

Der Wechsel zum VfR Aalen ist für Catizone auch eine Rückkehr auf Oberliga-Niveau – diesmal jedoch nicht als Spieler, sondern in verantwortlicher Funktion auf der Bank. Gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Beniamino Molinari soll er zur kommenden Saison den Neuaufbau beim Traditionsverein mitgestalten. Der VfR hatte die abgelaufene Spielzeit 2024/25 auf Platz vier abgeschlossen.

Ausblick auf die Saison 2025/26

Beim VfR Aalen beginnt mit der Neuaufstellung des Trainerteams eine neue Etappe. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga im Vorjahr will man in der kommenden Spielzeit wieder ein gewichtiges Wort im Kampf um die oberen Tabellenplätze mitsprechen. Mit Catizone erhält das Trainerteam einen starken kommunikativen und fachlich fundierten Partner, der seine Expertise einbringen wird.