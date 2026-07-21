Oberligist holt jungen Verteidiger vom Regionalliga-Aufsteiger

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Mit Paul König hat die TSG Backnang die vakante Position in der Innenverteidigung neu besetzt. Der 21-Jährige wechselt vom Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen an die Etzwiesen und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus Deutschland und der Schweiz mit.

Der 1,96 Meter große Abwehrspieler gilt als klassischer Innenverteidiger mit modernen Qualitäten. Ausgebildet wurde König in der Nachwuchsakademie des VfB Stuttgart, ehe ihn sein Weg zur U21 des FC St. Gallen führte. Dort sammelte er regelmäßig Spielpraxis im Schweizer Nachwuchs- und Aktivbereich und überzeugte neben seiner Kopfballstärke auch mit einem ruhigen Spielaufbau. Zur vergangenen Saison schloss er sich dem VfR Aalen an, für den er zwölf Einsätze in der Meistermannschaft der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte und damit seinen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Südwest hatte.

In Backnang kennt man seine Qualitäten bereits aus nächster Nähe. Während der Vorbereitung trainierte König als Probespieler mit der Mannschaft und empfahl sich in Testspielen für eine feste Verpflichtung. Die sportliche Leitung um Marc Erdmann und Oguzhan Biyik sieht in ihm nicht nur eine zusätzliche Option für das Abwehrzentrum, sondern auch einen Spieler mit erheblichem Entwicklungspotenzial. Besonders seine körperliche Präsenz, seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, das Spiel von hinten zu eröffnen, hätten überzeugt.