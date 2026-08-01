Oberligist holt jungen Verteidiger aus der Regionalliga Türkspor Neckarsulm verpflichtet Karim El Abed vom Bahlinger SC. von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

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Türkspor Neckarsulm hat kurz vor dem Saisonstart einen weiteren namhaften Neuzugang verpflichtet. Mit Karim El Abed wechselt ein 22-jähriger Innenverteidiger vom Regionalligisten Bahlinger SC zum Oberligisten. Der Defensivspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit und soll die Defensive der Mannschaft von Trainer Hüseyin Kandazoglu verstärken.

El Abed absolvierte bislang 41 Partien in der Regionalliga. Für den Bahlinger SC kam er in der vergangenen Saison auf 15 Einsätze und erzielte dabei einen Treffer. Zuvor stand er zwei Jahre beim BFC Dynamo unter Vertrag, wo er ebenfalls regelmäßig in der Regionalliga Nordost zum Einsatz kam und weitere Erfahrungen auf hohem Niveau sammelte. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 1,87 Meter große Innenverteidiger beim Karlsruher SC. Dort durchlief er die Nachwuchsmannschaften und spielte sowohl in der U17- als auch in der U19-Bundesliga. Bereits zuvor sammelte El Abed beim SSV Reutlingen erste Erfahrungen im leistungsorientierten Jugendfußball.

Mit seinem starken linken Fuß, seiner körperlichen Präsenz und seiner robusten Spielweise bringt der Defensivspieler genau die Eigenschaften mit, die Türkspor für die Innenverteidigung gesucht hat. Trotz seiner erst 22 Jahre verfügt El Abed bereits über mehr als 100 Pflichtspiele im Herren- und Nachwuchsbereich und gilt als entwicklungsfähiger Spieler mit weiterem Potenzial. Die Verpflichtung reiht sich in einen umfangreichen Umbruch bei Türkspor Neckarsulm ein. Bereits zuvor hatten sich unter anderem Kadir Sefa Bulut, Esnaf Rejan Omerovic, Salvatore Varese, Alexander Michalik sowie die beiden Ex-Weilimdorfer Giuseppe Berretta und Andrew Addo dem Oberligisten angeschlossen. Gleichzeitig musste der Verein zahlreiche Abgänge verkraften, darunter Fabio Lettieri (SG Sonnenhof Großaspach), Gianluca Trianni (1. CfR Pforzheim), Nick Hellmann (TSG Backnang) und Steven Neupert (FC Union Heilbronn).