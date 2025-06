Oberligist holt erfahrenen Mittelfeldspieler vom Ligarivalen

Emre Kahriman wechselt auf die Ostalb

Der VfR Aalen präsentiert den nächsten Neuzugang: Emre Kahriman wechselt von Ligakonkurrent 1. CfR Pforzheim zu den Schwarz-Weißen. Der 24-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Kahriman stand in der abgelaufenen Saison 25 Mal für Pforzheim auf dem Platz und erzielte drei Treffer. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf 122 Partien in der Oberliga, in denen er acht Tore geschossen hat.