Oberligist holt drei Spieler aus der U19 der Stuttgarter Kickers

Neuzugänge aus der A-Jugend der Stuttgarter Kickers - Wir freuen uns, drei spannende Talente bei uns begrüßen zu dürfen, die aus der U19 der Stuttgarter Kickers zu uns stoßen. Alle drei bringen nicht nur eine starke Ausbildung mit, sondern auch viel Potenzial für den nächsten Schritt im Herrenbereich.



Tom Kleinmann

Ein echter Turm in der Abwehr! Tom überzeugt als Innenverteidiger mit physischer Präsenz, starker Zweikampfführung und klarem Aufbauspiel. Mit seiner Größe bringt er Stabilität in die Defensive und ist auch bei Standards immer gefährlich.



Patrick Schelle – Zentrales Mittelfeld

Ein kompletter Mittelfeldspieler, der Spielintelligenz, Übersicht und Mentalität mitbringt. Patrick ist sowohl defensiv wie offensiv präsent, geht mutig in die Zweikämpfe und setzt Akzente im Spielaufbau. Ein echter Stratege im Zentrum!



Nico Albrecht – Rechter & linker Außenverteidiger

Beidseitig einsetzbar, laufstark und technisch stark am Ball – Nico bringt Tempo über die Außenbahn und denkt offensiv wie defensiv mit. Seine Flexibilität und Spielstärke machen ihn zu einer wertvollen Option auf beiden Flügeln der Viererkette. Wir heißen Tom, Patrick und Nico herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

__________________________________________________________________________________________________