Oberligist holt Defensivspieler von der U19 des Bundesligisten

Zweiter Sommerneuzugang für den TSV Essingen: Aus der U19 des 1. FC Heidenheim wechselt Tom König an den Schönbrunnen. Der in Aalen geborene Außenbahnspieler will in Essingen seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. Die Verantwortlichen sehen großes Potenzial.