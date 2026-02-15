Oberligist Heeslinger SC feiert gelungenen Rückrundenstart

– Foto: Lennart Blömer

Der HSC ist mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. Gegen die Eintracht aus Braunschweig setzte sich die Elf von Malte Bösch mit 2:1 durch. „Die Einstellung meiner Elf war einfach überragend“, lobte Malte Bösch den Auftritt seiner Elf.

Die Elf aus Heeslingen präsentierte sich bei ihrem Auftritt in Braunschweig in erstaunlich guter Form. Selbst wenn nicht alle Abläufe stimmten: Alle Spieler waren in körperlicher Hinsicht topfit und hatten überhaupt keine Probleme, über die volle Distanz mitzugehen.

Noch auf der Fahrt nach Braunschweig stellte man sich innerhalb des Trainerteams die eine Frage: „Wo steht das Team nach einer 70-tägigen Wettkampfpause und einer sehr schwierigen Vorbereitungsphase mit nur einem einzigen Testspiel?“ Die Antwort war schnell gegeben.

„Die vielen Fitnesseinheiten haben sich am Ende dann doch ausgezeichnet“, freute sich Malte Bösch, der bereits nach 15 Minuten die Führung seiner Elf bejubelte. Nach schönem Zuspiel von Lennard Martens nutzte Terry Becker Heeslingens erste Chance und traf zum 1:0.

Die Gastgeber drückten danach noch mehr aufs Tempo, doch im Gegensatz zu ihren Kontrahenten waren sie im Ausnutzen ihrer Möglichkeiten nicht effektiv genug und vergaben in der Folge mehrere gute Möglichkeiten.

Diszipliniert verteidigt gegen spielerisch bessere Mannschaft

Nicht viel anders erging es aber auch Terry Becker, der Mitte der ersten Halbzeit die Chance zum 2:0 hatte, diese aber überhastet vergab. In der 60. Minute trug er sich dann erneut in die Torschützenliste ein. Nach einem Foul an Joel Schallschmidt, der ein gelungenes Debüt im Heeslinger Dress feierte, legte er sich das Leder zurecht und verwandelte den Strafstoß eiskalt zum 2:0.

Nur sieben Minuten später leistete sich Heeslingens Defensivabwehr einen folgenschweren Fehler. Bei einem Angriff der Platzherren ging die Ordnung verloren und diese Chance nutzte Adem Sipic zum 1:2-Anschlusstreffer. „In den restlichen Minuten bis zum Abschluss haben wir einen regelrechten Abnutzungskampf gesehen. Braunschweig war spielerisch besser, aber wir haben sehr diszipliniert verteidigt und uns keine Blöße mehr gegeben“, schilderte Jürgen Jech die packende Schlussphase, in der es Peter Bolm versäumte, den Deckel endgültig draufzumachen.

Nach mustergültigem Pass von Lennard Martens hatte er freie Bahn, doch sein Schuss war nicht platziert genug, so dass ein Braunschweiger auf der Linie klären konnte. So blieb es bis zum Schlusspfiff bei der knappen Führung und einem ebenso knappen, aber nicht unverdienten Sieg.

„Eintracht Braunschweig ist auf Kunstrasen eine Klasse für sich. Von der Mentalität und der Laufleistung her hat mein Team eine überragende Leistung abgeliefert“, lobte Malte Bösch die starke Vorstellung seiner Elf.





