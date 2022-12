Oberligist hat einen neuen Trainer Der Co-Trainer ist auch neu.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als Cheftrainer und bedanke mich für das Vertrauen seitens des Vereins“, so Nikola Grgic. „Ich denke, dass die Verantwortlichen auf der anderen Seite auch wissen, wie sehr ich mich in den letzten Jahren weiterentwickelt habe und wie sehr mir das Wohl des Vereins am Herzen liegt. Das klare Ziel der Verantwortlichen ist der Oberliga-Klassenerhalt, das wurde deutlich kommuniziert. Und das ist auch mein Ziel.“ Der neue Co-Trainer Robin Neupert ergänzt: „Niko ist seit 4 Jahren, ich seit 7 Jahren in Neckarsulm. Wir kennen den Verein und die Abläufe also sehr genau und werden mit Freude und Akribie an die neue Aufgabe herangehen.“

Der abteilungsleitende Vorstand Pascal Zartmann begründet die Entscheidung wie folgt: „Nach langen Sondierungsgesprächen unter anderem mit potentiellen Trainerkandidaten, aber auch mit dem Team haben wir gemerkt, dass die interne Lösung am meisten Sinn macht. Nikola und Robin besitzen im Team ein hohes Maß an Vertrauen. Zudem ist es uns wichtig, dass wir im Team Ruhe und die höchstmögliche Fokussierung auf das Ziel Klassenerhalt haben. Für die schwere und kraftintensive Rückrunde wollten wir der Mannschaft keinen neuen Trainer mit neuem Spielsystem vor die Nase setzen.“

Erste Ansätze des neuen Trainer-Duos sind möglichst einfache individuelle Fehler, die in der Vorrunde viel zu oft zu Gegentoren führten, zukünftig zu vermeiden. Zudem fiel es auf, dass die SUN in acht Spielen in Führung ging, aber lediglich zwei davon am Ende gewinnen konnte. Auch diese Bilanz soll möglichst verbessert werden.

„Ich bin bereit für diese tolle Aufgabe. Wir wollen die Rest-Rückrunde möglichst erfolgreich spielen um dann am Ende den Klassenerhalt in der Oberliga zu feiern“, so Nikola Grgic abschließend.

