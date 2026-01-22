Oberligist hat einen Nachfolger gefunden

Beim Oberligisten FSV Hollenbach ist die Nachfolge in der sportlichen Leitung geregelt. Fies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:
Nachfolger für Karlheinz Sprügel gefunden !
Der FSV Hollenbach hat die Nachfolge in der sportlichen Leitung geregelt. Antonio Fernandez-Martinez wird ab April Karlheinz Sprügel zunächst als Teammanager unterstützen und die Aufgabe anschließend schrittweise vollständig übernehmen.
Fernandez-Martinez wird vor allem in die Kaderplanung, Spielergespräche und das Scouting eingebunden. Karlheinz Sprügel begleitet den Übergang mindestens bis Ende des Jahres.
Beide Seiten betonen das gegenseitige Vertrauen sowie die Identifikation mit dem Verein und dessen Strukturen.
+++
So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10
__________________________________________________________________________________________________
