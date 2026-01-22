Oberligist hat einen Nachfolger gefunden

Beim Oberligisten FSV Hollenbach ist die Nachfolge in der sportlichen Leitung geregelt. Fies teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Der FSV Hollenbach hat die Nachfolge in der sportlichen Leitung geregelt. Antonio Fernandez-Martinez wird ab April Karlheinz Sprügel zunächst als Teammanager unterstützen und die Aufgabe anschließend schrittweise vollständig übernehmen.

Nachfolger für Karlheinz Sprügel gefunden !

Fernandez-Martinez wird vor allem in die Kaderplanung, Spielergespräche und das Scouting eingebunden. Karlheinz Sprügel begleitet den Übergang mindestens bis Ende des Jahres.

Beide Seiten betonen das gegenseitige Vertrauen sowie die Identifikation mit dem Verein und dessen Strukturen.