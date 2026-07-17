Oberligist hält Talent und testet heute beim Verbandsligisten

Die Kaderplanungen der TSG Neustrelitz nehmen eine wegweisende Wendung, die im Umfeld des Vereins für positive Emotionen sorgt. Ardolind Sfishta, der erst zur Rückrunde der vergangenen Oberligasaison das Trikot der Residenzstädter überstreifte, wird auch in der kommenden Spielzeit für den Verein auflaufen. Er hat seinen Vertrag aktuell um ein Jahr verlängert. Für die TSG ist dies ein wichtiges Signal der Kontinuität und des gegenseitigen Vertrauens im heimischen Parkstadion.

Ein Berliner Talent mit renommierter Ausbildung

Der bisherige Weg des geborenen Berliners in den Männerbereich zeugt von einer beachtlichen fußballerischen Ausbildung. Sfishta durchlief in seiner Jugendzeit mehrere renommierte und etablierte Stationen. Er spielte unter anderem für Tasmania Berlin, für Tennis Borussia oder den Berliner AK. Bei Rot-Weiß Erfurt gehörte Adolind Sfishta zudem zum Kader der U19-Mannschaft. Als junger und talentierter Spieler nimmt er bei der TSG Neustrelitz nun die Chance ganz bewusst wahr, sich sportlich und fußballerisch noch weiterzuentwickeln.

Der Fokus richtet sich auf das heutige Testspiel

Nach den erfreulichen Nachrichten abseits des Rasens steht für die Mannschaft der TSG Neustrelitz sofort wieder der sportliche Alltag im Fokus. Am heutigen Freitagabend wartet die nächste sportliche Herausforderung auf das Team. Die Residenzstädter gastieren um 19 Uhr beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg 04. Für den Oberligisten ist diese Partie eine gute Gelegenheit, um sich unter Wettkampfbedingungen für die kommenden Aufgaben in der NOFV-Oberliga Nord einzuspielen.