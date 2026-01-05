Oberligist gibt gleich zwei Abgänge bekannt

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es zum Wochenstart gleich zwei Abgänge. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:
Abgänge beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen bedankt sich herzlich bei Daniel Ntarok und Nabil Mouhssine für ihren Einsatz, ihr Engagement und die gemeinsamen Momente im Trikot unseres Vereins.
Beide haben mit ihrer Einstellung und ihrem Einsatz zum Team beigetragen und waren stets verlässliche Persönlichkeiten auf und neben dem Platz.
Daniel schließt sich der SG Weinstadt an und Nabil dem FSV Waiblingen.
Für euren weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünschen wir euch alles Gute und viel Erfolg.
Ihr seid beim FSV 08 jederzeit willkommen!
Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg
Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim
Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf
Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen
