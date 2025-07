Oberligist gewinnt torreichen Test

RPS-Oberligist SV Auersmacher hat am Samstag ein Testspiel beim Schröder-Saarlandligisten SV Preussen Merchweiler mit 5:3 (2:3) gewonnen. Das Team von Neu-Trainer Heiko Wilhelm musste dabei drei Rückstände aufholen. Zunächst glich Dominik Kaiser die frühe Führung der Gastgeber aus (10.), ehe Maximilian Lauer in der 17. Minute auch den zweiten Rückstand egalisierwn konnte. Dennoch führte Merchweiler zur Pause mit 3:2. Den dritten Gleichstand erzielte Luca Bauer in der 48. Minute. Mit 3:3 ging es in die Schlussphase, die Merchweiler nach einer Zeitstrafe in Unterzahl bestreiten musste. Felix Laufer (84.) und Merouane Taghzoute (90.) sicherten dem Fünftligisten aus Kleinblittersdorf noch den 5:3-Sieg. Am Dienstag um 19 Uhr trifft der SVA im Rahmen eines Turniers auf dem Kunstrasenplatz in Quierschied (Holzer Str.) auf den Schröder-Saarlandligisten TuS Herrensohr.