Oberligist gewinnt in Marpingen

RPS-Oberligist FV Eppelborn hat am Mittwochabend ein Testspiel in Marpingen gegen den Saarlandliga-Aufsteiger SG Marpingen/Urexweiler mit 3:1 (2:0) gewonnen. Felix Guttmann traf per Doppelschlag zur Pausenführung der Gäste auf dem Kunstrasenplatz in Marpingen (3. und 39.). Adam Ladjnef legte in der 48. Minute gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs den dritten Gäste-Treffer nach. Am Samstag um 16 Uhr trifft der FVE auf dem Rasenplatz des SV Altstadt (Auf der Heide) in Kirkel auf den Schröder-Saarlandligisten FC Palatia Limbach. Die SG trifft gleichzeitig auf dem Rasenplatz in Rötsweiler-Nockenhal (Am Fusskopf) auf den Landesligisten VfR Baumholder.