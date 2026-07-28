Oberligist gewinnt Generalprobe gegen Verbandsligisten

In der ersten Halbzeit tat sich Backnang schwer. Schwäbisch Hall, in der Verbandsliga seit dem Aufstieg 2022 stets unter den besten sieben Mannschaften, wirkte zunächst griffiger und kam früh zu guten Situationen. Luis Pfeiffer hatte nach vier Minuten die große Chance zur Gästeführung, später verfehlte Daniel Schmelzle nur knapp. Die TSG leistete sich in dieser Phase zu viele Fehler und lud Hall immer wieder zu schnellen Vorstößen ein.

Nach und nach fand Backnang besser ins Spiel. Fabijan Domic traf nach einer Flanke von Charalambos Parharidis den Pfosten, Tim Pöhler scheiterte nach einem feinen Pass von Luca Battista am Torhüter. Kurz vor der Pause jubelten dann die Gäste, doch der Treffer von Alex Aschauer zählte wegen Abseits nicht. Das 0:0 zur Halbzeit war für Backnang eher schmeichelhaft.

Nach den Wechseln zur Pause verschob sich das Bild. Die TSG kontrollierte das Geschehen zunehmend, setzte sich häufiger um den Haller Strafraum fest und wurde in der 64. Minute belohnt: Lukas Böhm drang rechts in den Strafraum ein und traf aus spitzem Winkel über den Innenpfosten zum 1:0. In der 80. Minute verwandelte Flavio Santoro einen Foulelfmeter nach einem Vergehen an Cayan Demirköprü sicher zum 2:0.