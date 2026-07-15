Oberligist gewinnt 3:1 und freut sich nun auf Delay Sports Berlin

Erfolgreicher Test in Altlüdersdorf

Die SG Union 1919 Klosterfelde hat ihre Vorbereitung mit einem weiteren Erfolg fortgesetzt. Beim SV Altlüdersdorf feierte der Oberligist einen 3:1-Testspielsieg und sammelte damit weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Die Partie bot wertvolle Erkenntnisse und unterstrich, dass die Mannschaft den eingeschlagenen Weg konsequent weitergeht.

Bereits in der 24. Minute geriet der SV Altlüdersdorf durch ein Eigentor in Rückstand. Die frühe Führung verschaffte der SG Union 1919 Klosterfelde eine gute Ausgangsposition, die bis zur Pause weiter ausgebaut wurde. In der 38. Minute erhöhte Marcus James Sims auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Führung zur Halbzeit.

Kurze Spannung, klare Antwort

Nach dem Seitenwechsel verkürzte der Gastgeber bereits in der 47. Minute auf 1:2 und brachte damit noch einmal Spannung in die Begegnung. Die SG Union 1919 Klosterfelde ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und fand die passende Antwort.

In der 67. Minute stellte Leon Walter den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte mit dem Treffer zum 3:1 für den Endstand. Damit beendete der Oberligist auch diesen Test erfolgreich und setzte ein weiteres positives Ergebnis in der laufenden Vorbereitung.