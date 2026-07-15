Oberligist gewinnt 3:1 und freut sich nun auf Delay Sports Berlin

Die SG Union 1919 Klosterfelde hat den nächsten Schritt in der Vorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim Brandenburgligisten SV Altlüdersdorf setzte sich der Oberligist heute mit 3:1 durch. Nun richtet sich der Fokus auf das Highlightspiel gegen Delay Sports Berlin.
Erfolgreicher Test in Altlüdersdorf
Die SG Union 1919 Klosterfelde hat ihre Vorbereitung mit einem weiteren Erfolg fortgesetzt. Beim SV Altlüdersdorf feierte der Oberligist einen 3:1-Testspielsieg und sammelte damit weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Die Partie bot wertvolle Erkenntnisse und unterstrich, dass die Mannschaft den eingeschlagenen Weg konsequent weitergeht.
Bereits in der 24. Minute geriet der SV Altlüdersdorf durch ein Eigentor in Rückstand. Die frühe Führung verschaffte der SG Union 1919 Klosterfelde eine gute Ausgangsposition, die bis zur Pause weiter ausgebaut wurde. In der 38. Minute erhöhte Marcus James Sims auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Führung zur Halbzeit.
Kurze Spannung, klare Antwort
Nach dem Seitenwechsel verkürzte der Gastgeber bereits in der 47. Minute auf 1:2 und brachte damit noch einmal Spannung in die Begegnung. Die SG Union 1919 Klosterfelde ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen und fand die passende Antwort.
In der 67. Minute stellte Leon Walter den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte mit dem Treffer zum 3:1 für den Endstand. Damit beendete der Oberligist auch diesen Test erfolgreich und setzte ein weiteres positives Ergebnis in der laufenden Vorbereitung.
Highlightspiel gegen Delay Sports Berlin
Bereits am Sonntag, 19. Juli, wartet das nächste interessante Kapitel der Vorbereitung. Um 13 Uhr empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde die Mannschaft von Delay Sports Berlin zu einem besonderen Testspiel.
Die Begegnung gilt als Highlight der Vorbereitung und bietet dem Oberligisten die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum erneut zu präsentieren. Gleichzeitig ist die Partie ein weiterer wichtiger Prüfstein auf dem Weg in die neue Spielzeit.