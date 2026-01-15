Oberligist gegen Verbandsligist: Warum ist das Testspiel abgesagt?

Das Testspiel zwischen dem Oberligisten SSV Reutlingen und dem Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall, das am Samstag geplant war, wurde heute abgesagt. Was ist der Grund? Der SSV Reutlingen teilt dazu das auf Instagram mit:

Der Verbandsligist Spf. Schwäbisch Hall hat unser für Samstag angesetztes Testspiel wegen Personalmangel abgesagt.

Unser erster Test in der Wintervorbereitung findet somit am Samstag, den 24. Januar, um 14.00 Uhr auf dem Kunstrasen K1 statt. Wir freuen uns auf euch und den TSV Oberensingen (Verbandsligist). Kommt vorbei, für Bewirtung ist gesorgt.

So sieht die Tabelle der Oberliga aus:

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10

So sieht die Tabelle der Verbandsliga aus:

1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45

2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39

3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36

4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32

5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32

6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30

7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27

8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25

9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24

10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24

11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21

12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19

13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17

14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17

15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15

16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13

17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12