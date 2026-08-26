Oberligist FV Ravensburg: "Das tut uns natürlich sehr weh"

Voller Fokus auf den ersten Saisonsieg

Trotz des bisherigen Saisonverlaufs geht die Mannschaft entschlossen in das kommende Heimspiel. Trainer Rahman Soyudogru macht gegenüber FuPa die Erwartungshaltung deutlich: „Wir gehen mit der Erwartung ins Spiel, dass wir ein gutes Spiel machen und natürlich den ersten Sieg der Saison holen wollen.“ Die Vorbereitung unter der Woche stimmte den Coach zuversichtlich: „Die Intensität in dieser Trainingswoche war sehr gut. Das sollte uns ein positives Gefühl für das Spiel gegen Essingen geben.“

Schwerer Torwartausfall und volles Vertrauen

Überschattet wird die Vorbereitung von einem Hiobsbotschaft auf der Torhüterposition. Rahman Soyudogru erklärt schmerzlich: „Leider hat sich Ramon Castellucci im letzten Spiel verletzt und wird die nächsten Monate ausfallen. Das tut uns natürlich sehr weh. Ramon ist der beste Torhüter der Liga und ihn zu ersetzen, ist schwierig.“ Dennoch herrscht im Verein volle Überzeugung für die Vertretung zwischen den Pfosten: „Wir haben das Glück, dass wir mit Heiko Holzbaur einen zweiten Top-Torhüter im Kader haben, dem wir zu 100 Prozent vertrauen.“

Respekt vor der Qualität des Gegners

Die Aufgabe am Samstag wird intensiv, denn der Gegner fordert dem Heimteam alles ab. Rahman Soyudogru warnte vor dem Kontrahenten: „Essingen ist eine abgezockte Mannschaft mit viel Erfahrung. Sie gehören zu den Top-Teams der Liga. Sie verteidigen sehr kompakt und haben nach vorne eine brutale Qualität.“ Aus diesen Eigenschaften des Gegners leitet der Coach den klaren Auftrag an sein Team ab: „Wir müssen über 90 bis 95 Minuten hochkonzentriert sein und müssen nach hinten alles abarbeiten.“