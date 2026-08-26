Oberligist FV Ravensburg: "Das tut uns natürlich sehr weh"

Bei der Heimpartie am Samstag, 29. August 2026, um 15:30 Uhr steht der FV Ravensburg etwas unter Zugzwang. Nach der 0:3-Niederlage bei den Young Boys Reutlingen will die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru gegen den TSV Essingen den ersten Sieg in der Oberliga-Saison einfahren. Dabei schmerzt der monatelange Ausfall von Torwart Ramon Castellucci, doch mit Heiko Holzbaur steht verlässlicher Ersatz bereit.
Voller Fokus auf den ersten Saisonsieg
Trotz des bisherigen Saisonverlaufs geht die Mannschaft entschlossen in das kommende Heimspiel. Trainer Rahman Soyudogru macht gegenüber FuPa die Erwartungshaltung deutlich: „Wir gehen mit der Erwartung ins Spiel, dass wir ein gutes Spiel machen und natürlich den ersten Sieg der Saison holen wollen.“ Die Vorbereitung unter der Woche stimmte den Coach zuversichtlich: „Die Intensität in dieser Trainingswoche war sehr gut. Das sollte uns ein positives Gefühl für das Spiel gegen Essingen geben.“
Schwerer Torwartausfall und volles Vertrauen
Überschattet wird die Vorbereitung von einem Hiobsbotschaft auf der Torhüterposition. Rahman Soyudogru erklärt schmerzlich: „Leider hat sich Ramon Castellucci im letzten Spiel verletzt und wird die nächsten Monate ausfallen. Das tut uns natürlich sehr weh. Ramon ist der beste Torhüter der Liga und ihn zu ersetzen, ist schwierig.“ Dennoch herrscht im Verein volle Überzeugung für die Vertretung zwischen den Pfosten: „Wir haben das Glück, dass wir mit Heiko Holzbaur einen zweiten Top-Torhüter im Kader haben, dem wir zu 100 Prozent vertrauen.“
Respekt vor der Qualität des Gegners
Die Aufgabe am Samstag wird intensiv, denn der Gegner fordert dem Heimteam alles ab. Rahman Soyudogru warnte vor dem Kontrahenten: „Essingen ist eine abgezockte Mannschaft mit viel Erfahrung. Sie gehören zu den Top-Teams der Liga. Sie verteidigen sehr kompakt und haben nach vorne eine brutale Qualität.“ Aus diesen Eigenschaften des Gegners leitet der Coach den klaren Auftrag an sein Team ab: „Wir müssen über 90 bis 95 Minuten hochkonzentriert sein und müssen nach hinten alles abarbeiten.“
Schmerzhafte Niederlage im letzten Spiel
Das vergangene Spiel verlief für den FV Ravensburg bitter. Vor 400 Zuschauern unterlag man bei den Young Boys Reutlingen mit 0:3. Jonas Meiser brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Ante Galic in der 66. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, ehe Adil Iggoute ebenfalls durch einen Foulelfmeter in der 81. Minute den 3:0-Endstand markierte.
Die Ausgangslage in der Tabelle
Nach drei Spieltagen spiegelt die Tabelle die Ausgangslage der beteiligten Mannschaften wider. Der FV Ravensburg belegt mit zwei Punkten aus drei Spielen (null Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage) und einem Torverhältnis von 1:4 den 15. Tabellenplatz. Der TSV Essingen rangiert mit vier Punkten (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage) und 5:4 Toren auf Platz 7. Aufsteiger Young Boys Reutlingen belegt mit sieben Punkten (zwei Siege, ein Unentschieden, null Niederlagen) und 7:2 Toren den 4. Platz.