Oberligist FSV Optik Rathenow kämpft sich nach 0:2 zurück

Der FSV Optik Rathenow hat im heutigen Testspiel beim Verbandsligisten Malchower SV 90 eine gelungene Reaktion auf einen schwierigen Spielverlauf gezeigt. Vor 213 Zuschauern trennte sich der Oberligist mit 2:2 und bewies dabei vor allem nach dem Seitenwechsel eine starke Moral. Nach einem frühen Rückstand gelang es der Mannschaft, sich in die Begegnung zurückzukämpfen und einen Zwei-Tore-Rückstand noch auszugleichen.

Der Gastgeber erwischte den besseren Start. Bereits in der 8. Minute brachte Bryan Wilken den Malchower SV 90 mit 1:0 in Führung. Für den FSV Optik Rathenow bedeutete dieser frühe Gegentreffer eine erste Herausforderung. Noch vor der Pause erhöhte Ben Grotian in der 33. Minute auf 2:0 und verschaffte den Gastgebern damit eine komfortable Ausgangsposition.

Die Antwort der Rathenower ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ousmane Sannoh verkürzte in der 40. Minute auf 2:1 und hielt seine Mannschaft damit noch vor dem Halbzeitpfiff im Spiel. Dieser Treffer sorgte dafür, dass der Oberligist mit einer besseren Ausgangslage in die zweite Hälfte ging.

Nach der Pause wurde auf beiden Seiten viel gewechselt. Trotz der zahlreichen Veränderungen blieb der FSV Optik Rathenow konzentriert und arbeitete weiter am Ausgleich. Der Einsatz wurde schließlich belohnt. Erneut war es Ousmane Sannoh, der in der 76. Minute zum 2:2 traf und damit seinen Doppelpack schnürte. Mit diesem Treffer machte der Offensivspieler den Rückstand vollständig wett und sicherte seiner Mannschaft ein verdientes Unentschieden an der Seenplatte.