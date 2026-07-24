Oberligist FSV Optik Rathenow kämpft sich nach 0:2 zurück

Für den FSV Optik Rathenow endete das heutige Testspiel beim Malchower SV 90 mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand bewies der Oberligist große Moral und erarbeitete sich noch den Ausgleich. Nun richtet sich der Fokus auf den nächsten Härtetest gegen den FC Schwedt 02.
Rückstand und starke Moral
Der FSV Optik Rathenow hat im heutigen Testspiel beim Verbandsligisten Malchower SV 90 eine gelungene Reaktion auf einen schwierigen Spielverlauf gezeigt. Vor 213 Zuschauern trennte sich der Oberligist mit 2:2 und bewies dabei vor allem nach dem Seitenwechsel eine starke Moral. Nach einem frühen Rückstand gelang es der Mannschaft, sich in die Begegnung zurückzukämpfen und einen Zwei-Tore-Rückstand noch auszugleichen.
Der Gastgeber erwischte den besseren Start. Bereits in der 8. Minute brachte Bryan Wilken den Malchower SV 90 mit 1:0 in Führung. Für den FSV Optik Rathenow bedeutete dieser frühe Gegentreffer eine erste Herausforderung. Noch vor der Pause erhöhte Ben Grotian in der 33. Minute auf 2:0 und verschaffte den Gastgebern damit eine komfortable Ausgangsposition.
Die Antwort der Rathenower ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ousmane Sannoh verkürzte in der 40. Minute auf 2:1 und hielt seine Mannschaft damit noch vor dem Halbzeitpfiff im Spiel. Dieser Treffer sorgte dafür, dass der Oberligist mit einer besseren Ausgangslage in die zweite Hälfte ging.
Nach der Pause wurde auf beiden Seiten viel gewechselt. Trotz der zahlreichen Veränderungen blieb der FSV Optik Rathenow konzentriert und arbeitete weiter am Ausgleich. Der Einsatz wurde schließlich belohnt. Erneut war es Ousmane Sannoh, der in der 76. Minute zum 2:2 traf und damit seinen Doppelpack schnürte. Mit diesem Treffer machte der Offensivspieler den Rückstand vollständig wett und sicherte seiner Mannschaft ein verdientes Unentschieden an der Seenplatte.
Nächster Test in Rathenow
Nach dem erfolgreichen Comeback richtet sich der Blick nun auf die nächste Aufgabe in der Vorbereitung. Am Samstag, 1. August, empfängt der FSV Optik Rathenow den Landesligisten FC Schwedt 02. Die Begegnung wird um 14 Uhr angepfiffen.
Für den Oberligisten bietet die Partie die nächste Gelegenheit, die Abläufe weiter zu festigen und den positiven Eindruck aus der zweiten Halbzeit von Malchow mitzunehmen. Besonders die gezeigte Moral nach dem Zwei-Tore-Rückstand dürfte dabei Selbstvertrauen geben. Gleichzeitig wird das Heimspiel gegen den FC Schwedt 02 ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg durch die Vorbereitung sein.