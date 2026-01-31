Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen spielt sich in Torlaune

Das heutige Testspiel ist aus Sicht des FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein gelungener Auftritt mit klarer Handschrift. Gegen den TSV Weilimdorf übernimmt der Oberligist früh die Kontrolle und gibt dem Spiel sofort eine Richtung. Bereits in der 8. Minute fällt der erste Treffer. Auron Selimi nutzt die Anfangsphase entschlossen und bringt Bissingen mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer sorgt für Sicherheit und unterstreicht den zielstrebigen Ansatz.

Die Mannschaft bleibt strukturiert, lässt den Ball laufen und hält den Druck hoch. Weilimdorf versucht gegenzuhalten, findet jedoch nur selten Zugriff. In der 36. Minute wird die Überlegenheit erneut belohnt. Fabio Carneiro de Carvalho erhöht auf 2:0 und verschafft dem Oberligisten eine komfortable Führung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzt sich dieses Bild fort. Der FSV bleibt konzentriert und verliert trotz des Vorsprungs nicht an Intensität. In der 60. Minute trifft Max Stumm zum 3:0 und verschiebt die Kräfteverhältnisse endgültig. Der Treffer wirkt wie ein weiterer Impuls, das Spiel aktiv zu Ende zu spielen, statt es nur zu verwalten.

Die nächsten Tore folgen konsequent. In der 68. Minute erhöht Bleart Dautaj auf 4:0. Der TSV Weilimdorf findet keine Mittel, um das Spiel noch einmal zu öffnen. In der 82. Minute setzt Angelo Di Stefano den Schlusspunkt und stellt auf 5:0. Der Endstand spiegelt einen Auftritt wider, der von Klarheit und Spielfreude geprägt ist.