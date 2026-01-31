Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen spielt sich in Torlaune

Der Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen nutzt den heutigen Testspieltermin, um Selbstvertrauen, Struktur und offensive Durchschlagskraft zu bündeln. Gegen den Verbandsligisten TSV Weilimdorf gelingt ein klarer 5:0-Erfolg, der in seiner Deutlichkeit Wirkung entfaltet. Der Auftritt überzeugt durch Konsequenz und Geschlossenheit – und bildet zugleich die Grundlage für den nächsten Schritt in der Vorbereitung.
Das heutige Testspiel ist aus Sicht des FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein gelungener Auftritt mit klarer Handschrift. Gegen den TSV Weilimdorf übernimmt der Oberligist früh die Kontrolle und gibt dem Spiel sofort eine Richtung. Bereits in der 8. Minute fällt der erste Treffer. Auron Selimi nutzt die Anfangsphase entschlossen und bringt Bissingen mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer sorgt für Sicherheit und unterstreicht den zielstrebigen Ansatz.
Die Mannschaft bleibt strukturiert, lässt den Ball laufen und hält den Druck hoch. Weilimdorf versucht gegenzuhalten, findet jedoch nur selten Zugriff. In der 36. Minute wird die Überlegenheit erneut belohnt. Fabio Carneiro de Carvalho erhöht auf 2:0 und verschafft dem Oberligisten eine komfortable Führung zur Pause.
Nach dem Seitenwechsel setzt sich dieses Bild fort. Der FSV bleibt konzentriert und verliert trotz des Vorsprungs nicht an Intensität. In der 60. Minute trifft Max Stumm zum 3:0 und verschiebt die Kräfteverhältnisse endgültig. Der Treffer wirkt wie ein weiterer Impuls, das Spiel aktiv zu Ende zu spielen, statt es nur zu verwalten.
Die nächsten Tore folgen konsequent. In der 68. Minute erhöht Bleart Dautaj auf 4:0. Der TSV Weilimdorf findet keine Mittel, um das Spiel noch einmal zu öffnen. In der 82. Minute setzt Angelo Di Stefano den Schlusspunkt und stellt auf 5:0. Der Endstand spiegelt einen Auftritt wider, der von Klarheit und Spielfreude geprägt ist.
Doch auch nach einem solchen Ergebnis richtet sich der Blick unmittelbar nach vorn. Die Wintervorbereitung geht weiter, der nächste Test steht bereits fest. Am Samstag, 7. Februar 2026, tritt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen um 13 Uhr beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen an. Der Gegner bringt andere Voraussetzungen mit und wird den Oberligisten erneut fordern.
Das Spiel in Leinfelden-Echterdingen bietet die nächste Gelegenheit, die positiven Aspekte aus dem heutigen Test zu bestätigen. Nach einem klaren Heimsieg geht es darum, die Spannung hochzuhalten und auch auswärts Struktur und Konsequenz zu zeigen. Jeder Test verlangt neue Antworten, unabhängig vom vorherigen Ergebnis.