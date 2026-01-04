 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Oberligist findet interimsweise einen neuen sportlichen Leiter

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen übernimmt Ferdinand Groß eine Doppelrolle.

Bei Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es eine personelle Veränderung am Wochenende. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Interimsweise Neubesetzung der Position des Sportlichen Leiters

Wir geben bekannt, dass Ferdinand Groß, aktuell einer unserer beiden Co-Trainer, mit sofortiger Wirkung die vakante Position des Sportlichen Leiters interimsweise bis zum Sommer übernimmt.

Ferdinand kümmert sich ab sofort in Doppelfunktion um die sportlichen Belange unserer Oberliga-Mannschaft und bleibt auch in der Rückrunde weiterhin Co-Trainer unseres Teams.
Ferdinand ist bereits voll in die Planungen für die kommende Saison eingebunden und arbeitet eng mit den zuständigen Gremien an der sportlichen Neuausrichtung der Mannschaft.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam wollen wir die kommenden Schritte sorgfältig planen und den Verein sportlich weiterentwickeln. Oberste Priorität hat der Klassenerhalt in der Oberliga. Hierfür arbeiten wir alle bereits mit Hochdruck!“, so Ferdinand Groß.

Mit seiner Erfahrung als Co-Trainer der letzten Jahre und seiner Nähe zum Verein stellt Ferdinand eine verlässliche Übergangslösung dar, während parallel die weitere strukturelle Ausrichtung intensiv geplant wird.

Der Verein wünscht Ferdinand viel Erfolg bei seiner Tätigkeit und bedankt sich für vorab für sein Engagement.

Die Wintertestspiele des FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim

Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf

Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen

