Oberligist feiert deutliches 9:0 beim Kreisligisten

– Foto: Alexander Hornauer

Die TSG Backnang hat ihr Doppeltest-Wochenende mit zwei klaren Siegen abgeschlossen. Nach dem 3:0 beim TSV Oberensingen folgte am Sonntag ein 9:0 beim SSV Steinach-Reichenbach. Für den Oberligisten war das nach dem wilden 4:4 in Esslingen ein sichtbarer Schritt zu mehr Ordnung, Kontrolle und Konsequenz im Abschluss in dieser Vorbereitung.

Beim 3:0 gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen dauerte es zwar lange, bis sich der Oberligist belohnte. Doch in der Schlussphase setzte Backnang die entscheidenden Akzente: Lukas Hornek traf in der 78. Minute, Marlon Suckut legte in der Nachspielzeit doppelt nach. Der Sieg fiel spät, aber nicht zufällig.

Der Auftakt unter der Woche beim FC Esslingen hatte Backnang noch ein doppeltes Gesicht gezeigt. Vier eigene Treffer sprachen für offensive Möglichkeiten, vier Gegentore aber ebenso deutlich für Abstimmungsbedarf. Am Wochenende wirkte die Mannschaft von Mario Marinic nun stabiler und reifer.

Am Sonntag gegen den Kreisligisten SSV Steinach-Reichenbach wurde der Klassenunterschied dann früh sichtbar. Luca Battista eröffnete nach 25 Minuten, Cayan Demirköprü, Sidar Demirköprü, Paul König und Noel Leandro Guerriero erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. Nach dem Wechsel traf Cayan Demirköprü erneut, ehe Burak Alabas, Lukas Hornek und Flavio Santoro den Endstand herstellten.

Bemerkenswert war, wie viele neue Namen sofort Wirkung entfalteten. Battista, die Demirköprü-Brüder, Guerriero, Alabas und König gehören zu den Sommerzugängen und trafen bereits an diesem Wochenende. Nach einem personellen Umbruch ist das ein nützlicher Befund, weil Integration im Fußball nicht nur über Training, sondern über konkrete Aktionen wächst.

Natürlich sollte ein 9:0 gegen einen unterklassigen Gegner nicht überhöht werden. Doch nach dem offenen 4:4 in Esslingen sendete Backnang zwei klare Signale: vorne bleibt die TSG variabel, hinten wurde zweimal die Null gehalten. Die kommenden Tests gegen Weilimdorf, Hofherrnweiler-Unterrombach, Schorndorf, Oppenweiler-Strümpfelbach und Schwäbisch Hall führen weiter Richtung WFV-Pokal und Oberliga-Auftakt gegen den 1. FC Mühlhausen. Bis dahin muss Marinic aus Torlaune und Ordnung eine belastbare Mischung formen. Gerade an einem Doppelwochenende zählt dabei nicht nur Frische, sondern auch die Fähigkeit, Rollen und Belastung im Kader möglichst klug zu verteilen.