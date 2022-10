Oberligist FC Kray reist am Sonntag zum SC Union Nettetal

Der FC Kray geht in Nettetal auf Punktejagd. – Foto: Marian Ograjensek

Nach der enttäuschenden 1:4-Heimniederlage in der Vorwoche gegen die SF Baumberg ist der FC Kray am Sonntag wieder gefordert. Das Team um Trainer Rudi Zedi tritt dann beim SC Union Nettetal an. Das Krayer Team möchte im Auswärtsspiel den dritten Sieg der laufenden Saison holen, um so weiter den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu halten. Anstoß zur Partie in der Christian-Rötzel-Kampfbahn (Lobbericher Straße, 41334 Nettetal) ist um 15:15 Uhr.

Der SC Union Netttetal machte den Klassenerhalt in der abgelaufenen Spielzeit souverän perfekt. Als 2. der Abstiegsrunde, mit 47 Punkten, sicherte man sich den Klassenerhalt und erntete so die Früchte der kontinuerlichen Arbeit der letzten Jahre. Zur neuen Saison verplichtete man erneut zahlreiche junge und hungrige Spieler; hinzu gesellte sich mit Turgul Erat ein erfahrener Spieler zum Team, der in seiner Karriere 42 Spiele in der 2. Bundesliga, 22 Spiele in der 3. Liga sowie 176 Regionalligaspiele absolvierte. Und der SC startete gut in die neue Saison. Direkt im ersten Spiel gelang dem Team um Trainer Andreas Schwan gegen die Spvg Schonnebeck ein 5:2 Sieg, dem ein Unentschieden und ein weiterer Sieg folgten. Highlight für die Nettetaler war sicher der überraschende 3:2 Auswärtssieg bei Ligafavorit KFC Uerdingen am 7. Spieltag. Die bisherige Saisonbilanz liest sich ausgegelichen. Sechs Siegen stehen drei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber; man steht aktuell mit 21 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz und will sicher mit einem Sieg gegen den FC Kray weiter in der Tabelle klettern.



Die Krayer Mannschaft will am Sonntag, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Dies ist alleine schon aufgrund der prekären Tabellensituation fast schon ein Muss, will man den Kontakt zu den sicheren Plätzen nicht schon frühzeitig abreissen lassen. Hierfür ist es allerdings unabdingbar, individuelle Fehler zu vermeiden, die in den letzten Partien leider zu oft vorkamen. Stabilität und Konzentration werden auch in Nettetal von Nöten sein, um mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten. Verletzt ausfallen werden weiterhin Gianluca Cirillo und Maurice Bank. Eine weitere Hiobsbotschaft muss das Team dazu verkraften. Außenverteidiger Simeon Louma, der in den vergangenen Wochen aufsteigende Form zeigte, wird aufgrund eines Kreuzbandrisses auf absehbare Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Der FC wünscht Simeon auf diesem Wege baldige Genesung.



„Ich schätze Nettetal ähnlich ein wie die Sportfreunde Baumberg, gegen die wir am vergangenen Sonntag verloren haben“, so Rudi Zedi vor dem anstehenden Auswärtsspiel. „Für uns wird es erneut wichtig sein, die Fehler zu minimieren, die uns in mehreren Spiele um den verdienten Lohn gebracht haben. Schaut man sich das Spiel gegen Baumberg an, haben wir über 60 Minuten auf Augenhöhe agiert; hätten bei unseren klaren Torchancen das Spiel schon in der ersten Halbzeit auf unsere Seite ziehen müssen; standen am Ende jedoch erneut mit leeren Händen da. Wir schauen aber nicht zurück, sondern nach vorne, haben unter der Woche mit den Jungs weiter an Fehlerminimierung und Konzentration gearbeitet, denn beides, neben guten Offensivaktionen, braucht es, um am Sonntag zu punkten. Wir müssen punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren und die Mannschaft muss am Sonntag alles auf die Platte bringen, damit wir mit Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.“