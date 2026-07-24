Oberligist FC Holzhausen siegt dank Jovan Djermanovic

Fußball lebt von den Emotionen, der Anspannung und den entscheidenden Augenblicken. Im heutigen Testspiel traf der Oberligist FC Holzhausen auf den Verbandsligisten VfB Friedrichshafen. Es war ein Duell, das beiden Mannschaften alles abverlangte. Aus Sicht des Oberligisten war dieses Aufeinandertreffen eine wichtige Standortbestimmung. Am Ende zeigte war es ein knappes 0:1. Dieser Erfolg spiegelt den leidenschaftlichen Einsatz wider, den der FC an diesem Tag zeigte. Das Testspiel erfüllte somit seinen vollen Zweck, um die eigene Verfassung unter Wettkampfbedingungen zu testen und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu tanken.

Der entscheidende Treffer in der 64. Minute

Der entscheidende Moment dieser Partie sollte in der zweiten Halbzeit fallen. In der 64. Minute war es Jovan Djermanovic, der den Treffer zum 0:1-Endstand erzielte. Sein Tor fiel durch einen Distanzschuss. Mehr brauchte es an diesem Tag nicht, um das Spiel zugunsten des Oberligisten zu entscheiden. Dieser eine Treffer reichte aus, um den Sieg im Testspiel perfekt zu machen.

Die Vorfreude auf die zweite Pokalrunde

Die nächste sportliche Hürde wirft bereits ihre Schatten voraus und verspricht pure Pokalspannung. Das nächste Spiel findet wahrscheinlich am Samstag, 01.08.2026, statt. Es handelt sich dabei um das Match in der 2. Runde des WFV-Pokals. Die Bedeutung dieser Partie ist groß, da im Pokalwettbewerb höchste Konzentration gefordert ist.