Oberligist FC Holzhausen: "Jetzt gilt es schnell zu regenerieren"

Nach dem Ausgleich ging es in die Verlängerung

Am gestrigen Mittwochabend musste sich der FC Holzhausen in der dritten Runde des WFV-Pokals dem Oberliga-Rivalen SSV Reutlingen mit 3:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Vor 755 Zuschauern geriet Holzhausen durch Konstantinos Markopoulos in der 7. Minute zunächst mit 0:1 in Rückstand. Henry Seeger glich in der 29. Minute aus, ehe Tim Steinhilber in der 45. Minute das 2:1 erzielte.

Nach der Pause kam Reutlingen durch Konstantinos Markopoulos in der 51. Minute zum 2:2. In der Verlängerung trafen Willie Till Sauerborn (94.), Marcel Sökler (105.) und Samuel Melissopoulos (117.) für die Gäste. Jovan Djermanovic verkürzte in der 119. Minute noch auf 3:5.

„Das gestrige Pokalspiel war wieder sehr intensiv“

Holzhausens Co-Trainer Daniel Bossert blickt gegenüber FuPa so auf die Partie zurück: „Das gestrige Pokalspiel war wieder sehr intensiv. Reutlingen geht nach einem Standard in Führung. Nachdem wir anschließend ein paar Minuten gebraucht haben, sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und gehen meiner Meinung nach auch verdient noch vor der Pause mit 2:1 in Führung.“

Erneuter Rückschlag nach der Pause

Auch den Beginn der zweiten Hälfte erlebte Holzhausen aus Sicht von Daniel Bossert zunächst positiv, ehe Reutlingen erneut ausgleichen konnte: „Der Start in die zweite Hälfte lief dann ähnlich und Reutlingen kam wieder durch einen Standard zum Ausgleich.“

Holzhausen belohnte sich mit der Verlängerung

Die Mannschaft gab sich nach dem 2:2 nicht geschlagen. „Wir haben dann wieder alles in die Waagschale geworfen und uns mit der Verlängerung belohnt“, sagte Daniel Bossert. In der zusätzlichen Spielzeit ließen jedoch die Kräfte nach. „In welcher dann die Kräfte nachgelassen haben und Reutlingen das Spiel gezogen hat“, erklärte der Co-Trainer.

Zwei Verletzte bereiten Sorgen

Neben dem Pokalaus schmerzen beim FC Holzhausen vor allem zwei Verletzungen. „Leider haben wir mit Walter und Jonas zwei Verletzte, die wir aus dem Spiel mitnehmen, was am Ende des Tages am meisten schmerzt“, sagte Daniel Bossert.

Schnell regenerieren für Karlsruhe

Viel Zeit bleibt dem Aufsteiger nach dem Pokalfight nicht. Bereits am Sonntag wartet mit dem Karlsruher SC II die nächste Aufgabe. Für Daniel Bossert kommt es nun vor allem auf eine schnelle Erholung an: „Jetzt gilt es schnell zu regenerieren und uns auf den KSC II vorzubereiten.“

„Auch hier werden wieder 100 % gefragt sein“

Dabei erwartet Holzhausen erneut eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Zielsetzung ist dennoch eindeutig. „Auch hier werden wieder 100 % gefragt sein, um etwas Zählbares mit nach Holzhausen zu bringen“, betont Daniel Bossert.

Holzhausen auf Platz elf

Nach dem ersten Spieltag steht der FC Holzhausen mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:1 auf Platz elf der Oberliga Baden-Württemberg. Der Karlsruher SC II hat ebenfalls einen Punkt, aber bereits zwei Spiele absolviert. Mit 1:4 Toren liegt der KSC II auf Rang 13.

Reutlingen mit drei Punkten

Der Pokalgegner SSV Reutlingen steht nach einem Spiel mit drei Punkten und 3:1 Toren auf Platz drei. An der Tabellenspitze liegt die TSG Backnang mit drei Punkten und 5:0 Toren vor dem SV Oberachern mit ebenfalls drei Punkten und 3:0 Toren.

Die nächste Herausforderung wartet

Nach 120 Minuten Pokalfußball muss der FC Holzhausen die Enttäuschung über das Ausscheiden schnell hinter sich lassen. Am Sonntag geht es beim Karlsruher SC II um die nächsten Punkte in der Oberliga. Die Forderung von Daniel Bossert ist klar: schnell regenerieren, sich auf den KSC II vorbereiten und erneut alles in die Waagschale werfen, um „etwas Zählbares mit nach Holzhausen zu bringen“.