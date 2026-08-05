Oberligist FC Holzhausen: "Die Neuzugänge wurden top integriert"

In Holzhausen ist die Vorfreude auf den Start in der Spielklasse greifbar. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit einem Trainingslager in Südtirol und dem souveränen Pokalsieg beim SV Nehren brennt das Team auf seinen ersten Auftritt. Die Stimmung in der Mannschaft ist ausgezeichnet, auch weil die Neuzugänge hervorragend integriert wurden. Co-Trainer Sandro Bossert beschreibt gegenüber FuPa die derzeitige Verfassung im Team mit klaren Worten: „Die Stimmung in der Mannschaft ist top. Nach unserem Trainingslager in Südtirol und dem Pokalsieg in Nehren gehen wir voller Vorfreude in die Oberligasaison. Die Neuzugänge wurden top integriert und es macht großen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten.“

Die personelle Lage vor dem Eröffnungsspiel

Blickt man auf das Personalangebot des Aufsteigers, zeichnet sich ein weitgehend positives Bild ab, wenngleich nicht alle Akteure einsatzfähig sind. Bis auf Torjäger Janik Michel haben in dieser Woche wieder alle Spieler am Mannschaftstraining teilgenommen. Dennoch kommt die Partie am Samstag für drei Akteure nach Verletzungen vermutlich einen Tick zu früh. Zu ihnen gehört Leander Vochatzer, der aus einer längeren Verletzung kommt, die er sich noch beim SSV Reutlingen zugezogen hat. Zudem sorgen kleine muskuläre Geschichten bei Lars Czerwonka und Daniel Breuninger für Einschränkungen; hier wird das Abschlusstraining noch abgewartet.

Sandro Bossert führt dazu aus: „Personell sieht es gut aus. Diese Woche haben bis auf Janik Michel schon alle Spieler am Mannschaftstraining teilgenommen, wenngleich das Spiel am Samstag für 3 Spieler nach Verletzungen noch zu früh kommt. Leander Vochatzer kommt ja aus einer längeren Verletzung, die er sich noch in Reutlingen zugezogen hat. Bei Lars Czerwonka und Daniel Breuninger sind es kleine muskuläre Geschichten. Hier warten wir das Abschlusstraining noch ab, aber wie gesagt kommt das Spiel vermutlich einen Tick zu früh. Ansonsten sind alle Mann an Bord.“

Herausforderung gegen ein Top-Team

Mit dem 1. CfR Pforzheim kommt direkt am ersten Spieltag eine sehr starke Mannschaft nach Holzhausen, die auf Sicht zu den Top-Teams gezählt wird. Zu Beginn der Saison ist es zwar schwierig genau einzuschätzen, was auf die Mannschaft zukommt, da Pforzheim in den letzten Spielen viel rotiert hat, doch das Team legt sich einen Plan zurecht. Sandro Bossert schätzt die Ausgangslage wie folgt ein: „Wir erwarten einen sehr starken Gegner, den wir auf Sicht zu den Top-Teams zählen. Zu Beginn einer Saison ist es natürlich schwierig, genau einzuschätzen, was auf uns zukommt. In den letzten Spielen hat Pforzheim viel rotiert. Dennoch werden wir uns natürlich einen Plan zurechtlegen und versuchen, die ersten Punkte in Holzhausen zu behalten.“

Einsatz und Genuss nach langen Jahren

Für den FC Holzhausen bedeutet der Auftritt in der neuen Liga den Lohn für harte Arbeit. Nach zwei langen Spielzeiten mit Relegation hat sich das Team die Spielklasse verdient. Sandro Bossert richtet dementsprechend klare Worte an das Kollektiv: „Von unserem Team erwarten wir neben 100 % Einsatz, den es in jedem Spiel braucht, auch das Spiel zu genießen. Nach 2 langen Saisons mit Relegation haben sie sich die Oberliga verdient.“

Die Tore aus den bisherigen Duellen

Ein Blick auf die bisherigen Spiele der beiden Klubs in der Oberliga Baden-Württemberg zeigt die Ergebnisse und Tore der vergangenen direkten Duelle. Am 09.09.2022 setzte sich der FC Holzhausen auswärts beim 1. CfR Pforzheim mit 2:5 durch. Am 25.03.2023 gewann der FC Holzhausen das Heimspiel mit 2:0 gegen den 1. CfR Pforzheim. In der darauffolgenden Saison behielt der 1. CfR Pforzheim am 13.10.2023 im Heimspiel knapp mit 1:0 die Oberhand. Das vierte Aufeinandertreffen am 04.05.2024 endete schließlich mit einem 2:3 für den 1. CfR Pforzheim in Holzhausen.